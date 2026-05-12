Въведените в експлоатация жилища у нас намаляват наполовина през първото тримесечие

Значителен спад на въведените в експлоатация жилища и жилищни сгради в България през първото тримесечие на 2026 г. показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), разпространени днес.

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради у нас през първото тримесечие на годината е 1241, а новопостроените жилища в тях са 4151. В сравнение с предходното тримесечие броят на сградите намалява с близо 28%, а на годишна база - с 5,5 на сто, сочи справка в базата данни на НСИ. По отношение на броя на жилищата пониженията са с 60% на тримесечна база и с 49 на сто на годишна.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2026 г. със стоманобетонна конструкция са 74,1%, с тухлена - 21,2%, с друга - 4,1%, а с панелна - 0,6%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81,6%), следвани от жилищните кооперации (11,5%).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 171 сгради с 516 жилища, Варна - 160 сгради с 672 жилища, и София (столица) - 158 сгради с 968 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35,5%), следват тези с три стаи (31,5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 5,6%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2026 г. е близо 417 хил. кв. м, а жилищната площ - малко над 296 хил. кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 71,3 кв. метра.

Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 154,6 кв. м, и Стара Загора - 134,1 кв. м, а най-малка - в областите Бургас - 51,9 кв. м, и Варна - 53,1 кв. метра.