Цените на жилищата в България нарастват над два пъти по-бързо от средното ниво в ЕС

България е на пето място в Европейския съюз (ЕС) по годишен ръст на цените на жилищата през последното тримесечие на 2025 г. с покачване от 12,6%, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Лидер по най-бързо поскъпване на жилищата в съюза в края на миналата година е била Унгария с 21,2%, следвана от Португалия с 18,9% и Хърватия с 16,1%. Преди България се нарежда и Испания с годишно покачване на цените от 12,9 на сто. Финландия е единствената страна с годишен спад на цените на жилищата от 3,1%.

На тримесечна база цените в България са нараснали с 0,3% през последното тримесечие на миналата година. По този показател лидер е Словения с поскъпване от 5,1 на сто, следвана от Унгария с 4,2% и Португалия с 4%.

В три страни членки на ЕС цените на жилищата са намалели спрямо третото тримесечие на миналата година. Това са Франция с 0,7%, Финландия с 0,5% и Естония с 0,3 на сто, а в Кипър те са останали непроменени.

На ниво ЕС цените на жилищата са нараснали с 5,5% на годишна база, а в еврозоната покачването е с 5,1 на сто. Това означава, че жилищата в България продължават да поскъпват над два пъти по-бързо на годишна база от средното ниво за съюза.

Наемите с ЕС са се повишили с 3,2% на годишна база.

Спрямо третото тримесечие на миналата година цените на жилищата са се увеличили с 0,8% в ЕС и с 0,6 на сто в еврозоната, сочат данните на Евростат.

Цените на жилищата в България са нараснали със 157% от 2015 г. насам

Между 2015 г. и четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в България са нараснали със 157%, което я поставя на четвърто място в ЕС, сочат отделни данни на Евростат.

За сравнение, за периода жилищата в ЕС са поскъпнали с 64,9%, а наемите са скочили с 21,8 на сто.

Изменение на цените на жилищата и на наемите между четвъртото тримесечие на 2015 г. и 2025 г. Графика: Евростат

Лидер по най-бързо повишаване на цените на жилищата отново е Унгария с ръст от 290% за десетгодишния период. Те са нараснали над два пъти в 12 страни членки, като най-големи увеличения са отчетени в Португалия със 180%, Литва със 168% и България. Финландия е единствената страна, където цените на жилищата са намалели през периода с 3 на сто.

В същия период наемите са поскъпнали във всички 27 страни членки, като най-голям ръст е отчетен в Унгария със 109%, следвана от Литва с 88%, Ирландия и Португалия с по 76%. В България повишението при наемите е с малко над 50%.