S&P 500 и Nasdaq се повишават, поведени от акциите на Alphabet*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва предимно оптимистично на фона на поскъпването на акциите на компанията майка на Google – Alphabet, предава CNBC. Това се случва, след като Google избегна продажбата на Chrome в антитръстово дело.

Широкият пазарен индекс S&P 500 напредва с 0,43% до 6443,22 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite добавя 0,78% до 21 445,371 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изостава, спадайки с 0,04% до 45 275,44 пункта.

Акциите на Alphabet поскъпват с 6%, след като федерален съдия постанови във вторник, че Google може да запази браузъра си Chrome, но няма да има право да сключва изключителни споразумения и трябва да споделя данните си за търсене. Решението избегна най-лошия възможен изход за технологичния гигант и до голяма степен се основава на идеята, че изкуственият интелект (AI) е предоставил по-голям избор на потребителите.

Това подхрани оптимизма, че технологичните гиганти ще успеят да преодолеят регулаторните заплахи.

Решението означава също, че Apple може да продължи да инсталира Google Search на своите телефони iPhone. Книжата на компанията, която също е обект на антитръстово дело, поскъпват с почти 3%.

През септември търговията започна с отрицателен знак, като акциите загубиха инерция по време на сесията във вторник. Три от основните индекса в САЩ затвориха на червено, като се наблюдаваше и скок в доходността по облигациите, докато трейдърите преценяваха последствията от решението на федералния апелативен съд от петък, според което повечето от митата на президента Доналд Тръмп са незаконни. Решението може да принуди Вашингтон да възстанови милиардите, събрани от търговски налози.

Септември е типично слаб месец за американските пазари.

„Инвеститорите влизат в месеца с прекъсване от неотдавнашното спокойствие“, коментира Скот Рен, старши стратег за глобалните пазари в Wells Fargo Investment Institute. „Волатилността на пазара вероятно ще се увеличи, особено при акциите и краткосрочните и дългосрочните фиксирани доходи, докато икономиката се забавя, митата оказват частично влияние и политическата несигурност продължава“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,265%, а тази по 30-годишните - до 4,947%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,13% до 98,226 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,49% до 68,11 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,66% до 64,5 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,84 на сто и се търгува на цена от 3622,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.