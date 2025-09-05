Слабите данни за пазара на труда в САЩ оцветиха в червено европейските борси

Европейските борси не успяха да задържат ръстовете си, постигнати по-рано по време на сесията в петък, и завършиха с понижение, повлечени от акциите на енергийните и финансовите компании, предават Ройтерс и CNBC. Инвеститорите станаха предпазливи, след като по-слабите от очакванията данни за заетостта в САЩ засилиха опасенията за проблеми в най-голямата икономика в света.

Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи сесията със спад от 0,16% до ниво от 541,21 пункта, като енергийният сектор натежа силно със спад от 1,8%. Той отразява по-ниските цени на петрола поради нарастващите очаквания за по-голямо предлагане.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се понижи с 0,09% и завърши седмицата на ниво от 9208,21 пункта. Германският DAX отписа 0,73% до равнище от 23 596,98 пункта. Френският CAC 40 е надолу с 0,31 на сто до ниво от 7674,78 пункта.

Растежът на работните места в САЩ се е забавил рязко през август, потвърждавайки, че условията на пазара на труда се влошават и затвърждавайки необходимостта от понижение на лихвените проценти от Федералния резерв този месец.

Според инструмента FedWatch на CME Group трейдърите очакват поне три лихвени понижения в САЩ до края на тази година.

Отново в Европа банките в региона бяха подложени на натиск, като секторът отбеляза спад от 1,3%. Банковите акции често поевтиняват поради надеждите за понижение на лихвените проценти, тъй като по-ниските лихви свиват нетните лихвени маржове, което се отразява на печалбите им и намалява търсенето на кредити.

Застрахователният сектор също се понижи с 0,6%, а секторът на финансовите услуги отбеляза спад от 0,3 на сто.

Доходността по държавните облигации в еврозоната спадна, като тази по 10-годишните германски бундове се понижи с 6,1 базисни пункта до 2,661%, достигайки триседмично дъно.

Секторът на недвижимите имоти, който е чувствителен към лихвените проценти, отбеляза ръст от 1,6%, като ограничи общия спад на Stoxx 600, който след движенията в петък приключи седмицата с незначителни загуби.

Енергийният сектор беше най-големият губещ за седмицата със спад от 3,2%, а секторите на здравеопазването и на медиите останаха най-големите печеливши с покачване от по 1,2% тази седмица.

В петък книжата на Hexagon поскъпнаха с около 7,4%, след като шведската промишлена и технологична компания прие да продаде бизнеса си за проектиране и инженеринг на Cadence за сумата от 2,7 млрд. евро.

Цената на акциите на Temenos отбеляза силен спад от 16% и компанията за банков софтуер се озова на дъното на Stoxx 600, след като се раздели с главния си изпълнителен директор Жан-Пиер Брюлар.

Движенията на облигационния пазар ще бъдат в центъра на вниманието следващата седмица след разпродажбите във вторник на фона на притесненията за фискалната стабилност на правителствата в развитите пазари.

Следващото изпитание ще бъде вотът на доверие във Франция в понеделник, при който коалиционното правителство на малцинството на премиера Франсоа Байру изглежда е изложено на опасност от падане, сценарий, който може да предизвика понижение на рейтинга и да повиши опасността от принудителни продажби на френски облигации, които вече са под натиск.

Френският фондов пазар се представя по-слабо от останалите от началото на годината. Кредитният рейтинг на страната беше понижен от Moody's, след като предишното правителство падна миналата година.

В макроикономически план поръчките в промишлеността в Германия са намалели неочаквано през юли поради спад на големите поръчки.

Брутният вътрешен продукт на еврозоната е нараснал с 0,1% през второто тримесечие в сравнение с предходните три месеца, а заетостта в блока се е увеличила с 0,1% на тримесечна база и с 0,6% на годишна през второто тримесечие.

Книжата на Orsted поскъпнаха с 2,7%, след като акционерите гласуваха за предложена емисия от права на стойност 9,4 млрд. долара.