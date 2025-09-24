Цената на петрола се повишава, докато инвеститорите следят напрежението около Русия*

Цената на петрола се повишава в сряда, след като американският президент Доналд Тръмп засили реториката си срещу Русия, а инвеститорите следят за прекъсвания в доставките от страната членка на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,15% до 67,73 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,21% до 63,54 долара за барел.

Тръмп заяви, че според него страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, които нарушават въздушното им пространство, и възприе по-мек тон по отношение на шансовете на Украйна да спечели войната. Той също така отново говори за необходимостта Европа да намали закупуването на енергоизточници от Москва.

„Китай и Индия са основните спонсори на продължаващата война, като продължават да купуват руски петрол“, посочи държавният глава в реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк във вторник. „Но е непростимо, че дори страните от НАТО не са намалили значително руската енергия и руските енергийни продукти“, добави той.

Междувременно Русия обмисля ограничения върху износа на дизелово гориво за някои компании след поредица от атаки на украински дронове срещу енергийната ѝ инфраструктура. Доставките на страната са в центъра на вниманието на фона на глобалните усилия да се окаже натиск върху Москва да преговаря за прекратяване на конфликта в Украйна.

В по-общ план, цената на петрола почти не се е променила този месец, докато инвеститорите оценяват мечите фундаментални перспективи на фона на продължителното геополитическо напрежение. По отношение на доставките Ирак финализира сделка за възобновяване на износа на суров петрол от региона Кюрдистан след двугодишно прекъсване. Това може да доведе до връщането на около 230 хил. барела дневно на международния пазар, което ще засили очаквания излишък.

На този фон доклад от САЩ показа, че запасите от суров петрол в страната са спаднали с 3,8 млн. барела миналата седмица, въпреки че резервите от дестилати са се увеличили. Официалните данни се очакват по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.