Мегасделки и очаквания за по-ниски лихви тласкат нагоре M&A активността по света

Дейността по сливания и придобивания (M&A) на световно ниво се възстановява с пълна сила с няколко мегасделки през третото тримесечие, които надграждат динамиката от по-рано през годината, пише CNBC.

Когато Доналд Тръмп се върна на власт като президент на САЩ, Белият дом и пазарите очакваха вълната от дерегулации и благоприятната данъчна среда да предизвикат бум при сключването на сделки. Но опасенията от рецесия, геополитическите конфликти и притесненията от мита направиха управителните съвети малко по-предпазливи.

Сега те изглежда са загърбили тези опасения завинаги, което води до рязко увеличаване на сливанията и придобиванията, подкрепено от очакванията за понижаване на лихвените проценти и повишените нива на неизползвания капитал на компаниите за частни капиталови инвестиции.

Според данни, предоставени от платформата за финансови пазари Dealogic, през третото тримесечие на тази година се наблюдава ръст на M&A дейността, като общата стойност на сделките възлиза на 1,29 трлн. долара спрямо 1,06 трлн. долара през второто тримесечие и 1,1 трлн. долара през първото.

През първите шест месеца на годината бяха сключени по-малки, средни по размер сделки, докато през третото тримесечие големите сделки се завърнаха.

„След бурна пролет ръстът на мегасделките и нарастващият интерес към стратегическо препозициониране стимулираха сливанията и придобиванията през третото тримесечие, давайки надежда на участниците в сделките за силен край на 2025 г.“, коментира компанията за анализ на сливанията и придобиванията Mergermarket в неотдавнашен доклад.

Стойността на сключените в света сделки за деветмесечието възлиза на над 3,4 трлн. долара, ръст с 32% на годишна база и най-силното представяне от 2021 г., показват данните на Mergermarket. Мегасделките на стойност от 10 млрд. долара нагоре са били най-силният двигател на този ръст, като от началото на годината са обявени 49 такива сделки - най-високия брой за деветмесечие в историята, сочат данните на компанията.

Третото тримесечие беше белязано от два знакови момента за M&A пазара в света – придобиването на Norfolk Southern от Union Pacific за 85 млрд. долара, обявено през юли, и по-скорошната сделка за приватизирането на Electronic Arts от Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, Silver Lake и Affinity Partners за 55 млрд. долара - най-голямото изкупуване с ливъридж в историята.

„Ключовата разлика сега е, че ръководителите преминаха от изчаквателен режим към режим на действие“, коментира вицепрезидентът на EY-Parthenon Americas Мич Бърлин. „Те приеха, че високата геополитическа несигурност е новото нормално и се ориентират към следващия цикъл на растеж“, допълва той.

По данни на EY-Parthenon 48% от главните изпълнителни директори, анкетирани през август, планират още сделки, което показва устойчив ангажимент към нови придобивания.

Към началото на септември обемите на първичните публични предлагания са нараснали с около 12% на годишна база, сочат данни на JPMorgan за перспективите пред сливанията и придобиванията в средата на годината. Те са движени от силното представяне на финтех и промишления сектор, както и от подновения интерес към листване на водещи технологични компании.

Jefferies Financial Group отчете тримесечни резултати, нареждащи се на трето място от гледна точка на консултантски такси, което показва, че инвестиционното банкиране на Wall Street отново е в разцвет. Гиганти в областта на инвестиционното банкиране като JPMorgan все още не са обявили резултатите си за тримесечието, но един от главните изпълнителни директори за търговското и инвестиционно подразделение на банката, Дъг Петно, очаква приходите от инвестиционното банкиране да нараснат с двуцифрен процент.

„Определено има натрупано търсене на сливания и придобивания, както и на излизане от инвестиции“, коментира Джеф Блек, който ръководи M&A консултантските услуги на световно ниво в компанията Mercer. „Виждаме и по-голям натиск от заинтересованите страни върху публичните компании да се разрастват. Това води до повече продажби“, допълва той.

Лусинда Гътри, ръководител на Mergermarket, посочва структурно благоприятни фактори като по-леки регулации, рекорден неинвестиран капитал на компаниите за частни капиталови инвестиции и предстоящи излизания от инвестиции. Според консултантската компания Bain компаниите за частни капиталови инвестиции в света разполагат в момента с 1,2 трлн. долара неинвестирани средства.

„Има треска за активи, свързани с изкуствения интелект – данни, инфраструктура и таланти, докато традиционните индустрии се освобождават от неосновни активи, за да се приспособят към новата среда“, отбелязва Гътри.

Лесните пари от 2021 г. няма да се върнат

Пазарни наблюдатели коментират пред CNBC, че понижаването на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ през септември е дало увереност на компаниите, че разходите за финансиране може да са достигнали връхната си точка. Миналия месец Фед одобри очакваното от всички понижение на лихвите и даде сигнал за още две понижения до края на годината.

По-ниските разходи за финансиране правят по-евтино за компаниите да заемат средства, за да финансират придобивания или изкупувания с ливъридж. Когато Федералният резерв сигнализира, че лихвите вероятно са достигнали връхната си точка, тази яснота улеснява ценообразуването при сделките, планирането на структурите за финансиране и тласка напред M&A сделките.

Въпреки това бумът на сделките, който се наблюдава в момента, не е повторение на лесния достъп до финансиране от 2021 г. Гътри отбелязва, че дейността по сливанията и придобиванията при малките и средни компании остава вяла, затруднена от разминаването в оценките и от условията за излизане от пазара, които затрудняват особено по-малките играчи с по-голяма експозиция към нестабилните политики при администрацията на Тръмп.

Макар да се очаква разходите за финансиране да намалеят, засега спонсорите все още се затрудняват заради повишените разходи, а очакванията на продавачите се основават на оценките от 2021 г., отбелязва екипът по анализи на Mergermarket.

За да се справят с тези препятствия, спонсорите и корпорациите използват по-креативни структури на сделки, включително съвместни предприятия с варианти за изкупуване и инструменти за приемственост наред с други методи, отбелязва Mergermarket. Инструментът за приемственост е инвестиционен фонд, който компания за частни капиталови инвестиции създава, за да купи една или повече компании от портфейла на фонд, който наближава края на своя жизнен цикъл, което му позволява да задържи тези активи за по-дълго време.

„Фондовете за частен капитал от най-високо ниво са активни и набират капитал, но фондовете от средния пазар са изправени пред предизвикателства при излизането от инвестиции и набирането на средства“, казва Блек от Mercer.