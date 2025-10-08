Френските акции живнаха след сътресенията, Stoxx 600 достигна рекорден връх

Европейските борси достигнаха рекорден връх благодарение на силните ръстове на френските и на испанските акции, а книжата на стоманопроизводителите поскъпнаха силно, след като Европейският съюз обяви планове да намали квотите за внос на стомана, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,8% и приключи сесията на най-високото си ниво в историята. Френският CAC 40 напредна с 1,07% до 8060,13 пункта. Испанският Ibex е нагоре с 0,97% до равнище от 15 678,30 пункта и достигна най-високото си ниво от 2007 г. насам.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се пониши с 0,69% и завърши деня на ниво от 9548,87 пункта. Германският DAX прибави 0,87% до равнище от 24 597,13 пункта, най-високото му ниво в края на търговията от близо три месеца насам.

Банковият сектор се представи най-силно в Stoxx 600, като добави над 1%. Цената на акциите на британския кредитор Lloyds нарасна, след като финансовият регулатор в страната предложи по-малък от очакванията пакет от компенсации заради неправомерна продажба на автомобилни кредити, което успокои инвеститорите.

Книжата на Societe Generale и на италианската BPER Banca също се присъединиха към ралито, като подхраниха широките ръстове в сектора.

Цената на акциите на производителите на стомана нарасна, след като Европейската комисия предложи да намали квотите за безмитен внос на стомана почти наполовина. Книжата на ArcelorMittal, Aperam, Thyssenkrupp и SSAB поскъпнаха с между 4% и 7%. По-широкият индекс на суровините се повиши с 1,9%.

За сметка на това книжата на BMW поевтиняха с 8,2%, след като автомобилният концерн понижи прогнозите си за печалбата през 2025 г. поради променените предположения за митата на САЩ и по-слабия от очакванията растеж на китайския пазар.

Конкурентът Mercedes записа спад от 2,9%, докато по-широкият автомобилен индекс отписа 2,1%.

Политическата несигурност във Франция отново е в центъра на вниманието, след като пременно изпълняващият длъжността премиер Сабастиан Льокорню възпре предпазливо оптимистичен тон, като предположи, че може да бъде постигнато споразумение за бюджета до края на годината, което би предотвратило предсрочни избори.