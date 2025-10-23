Борсовата сесия на Wall Street започва без резки движения*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва почти без промени, докато инвеститорите осмислят поредицата от тримесечни финансови отчети, включително тези на Tesla и IBM, предава CNBC.

Така в началото на деня широкият пазарен показател S&P 500, индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и технологичният измерител Nasdaq Composite почти не трепват.

Tesla която даде старт на публикуването на отчетите на компаниите от т.нар. „Великолепна седморка“. Акциите на производителя на автомобили поевтиняват с 3% след обявяването на смесени резултати за третото тримесечие. Книжата на IBM са надолу с 8%, въпреки че отчетът на технологичната компания надмина очакванията на анализаторите.

Инвеститорите продължават да следят отчетите на най-големите американски компании, които мнозина смятат за решаващи за поддържането на текущия бичи пазарен тренд. Според данни на FactSet, повече от три четвърти от компаниите в S&P 500, които вече са публикували резултатите си, са надхвърлили прогнозите.

Търговията също остава във фокуса. В сряда американският президент Доналд Тръмп заяви, че среща между него и китайския президент Си Дзинпин вече е насрочена. Така той частично успокои опасенията за рязко влошаване на отношенията между САЩ и Китай.

Главният пазарен стратег на MAI Capital Management Крис Грисанти посъветва трейдърите да пренасочат част от печалбите си от най-добре представилите се акции и да се ориентират към по-евтини сектори като здравеопазването.

„Мисля, че това е особено напрегнат момент за пазара… оценките са вторите най-високи за последните сто години,“ каза той. „Пазарът изглежда силен, има импулс, но оценките остават високи“, добави експертът.

Грисанти добави, че вижда редица прилики между сегашната ситуация и дот-ком балона от края на 90-те години.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 3,989%, а тази по 30-годишните - до 4,571%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,11% до 99,003 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват рязко с 4,67% до 65,51 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 4,84% до 61,33 долара за барел.

Това се случва, след като САЩ обявиха санкции срещу най-големите руски производители, а американският президент Доналд Тръмп засили натиска върху руския си колега Владимир Путин да договори край на войната в Украйна.

Вашингтон включи в черния си списък държавния гигант „Роснефт“ и „Лукойл“, позовавайки се на липсата на ангажимент от страна на Москва към мира в Украйна. Висши ръководители на рафинерии в Индия - един от основните купувачи на руски петрол - заявиха, че ограниченията ще направят невъзможно продължаването на доставките.

Санкциите водят до рязък обрат, след като миналата седмица Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в идните седмици, като неведнъж е казвал, че вярва, че Русия иска да сложи край на войната. Но във вторник той заяви, че не иска безсмислена среща.

Според Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровините в ING Groep NV в Сингапур, „тези санкции бележат промяна в подхода на президента Тръмп към Русия и отварят вратата за по-строги мерки в бъдеще, които в крайна сметка могат да засегнат потоците на руски петрол“. Той добавя, че остава неясно доколко ефективни ще бъдат санкциите и какъв реален ефект ще имат върху износа.

Златото поскъпва с 2,16 на сто и се търгува на цена от 4153,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.