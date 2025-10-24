Новите данни за инфлацията в САЩ изстреляха S&P 500 до рекорд*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с ръстове, след като по-оптимистичният от очакваното доклад за инфлацията в САЩ засили оптимизма на инвеститорите, че Федералният резерв може да продължи с плана си за понижаване на лихвите – ход, който би подкрепил икономиката и би оправдал по-високите оценки на акциите.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,61% до 47 019,97 пункта. Широкият пазарен показател S&P 500 напредва с 0,87% и достига нов рекорд от 6796,83 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite се покачва с 0,9% до 23 198,776 пункта.

Цените, които американците плащат за различни стоки и услуги, са се повишили по-малко от очакваното през септември, показват данните на Бюрото по трудова статистика, публикувани в петък. Това са единствените официални икономически данни, които могат да бъдат публикувани въпреки спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането, предава CNBC.

Индексът на потребителските цени (CPI) е отбелязал месечно увеличение от 0,3%, а годишната инфлация е достигнала 3%. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха съответно ръстове от 0,4% и 3,1%. Годишният показател бележи повишение с 0,1 процентни пункта спрямо нивото от август.

Докладът дава поглед върху състоянието на американската икономика в момент, когато всички други икономически данни са временно спрени. Това е и последният значим икономически показател, който Федералният резерв на САЩ ще получи преди решението си за лихвените проценти следващата седмица.

Трейдърите вече смятат за почти сигурно, че централната банка ще понижи основната си лихва с четвърт процентен пункт от текущия диапазон от 4%-4,25%. Те очакват и ново понижение през декември. След това обаче перспективите са далеч по-неясни.

Остават опасения, че митата, наложени от президента Доналд Тръмп, могат да предизвикат нова вълна на упорита инфлация. В същото време представителите на Фед се притесняват, че спадът в наемането на работници тази година може да се задълбочи, макар че нивото на съкращения остава ниско.

Председателят на Фед Джером Пауъл и колегите му изразяват предпазлив тон относно темпа на понижаване на лихвите, като се опитват да балансират между заплахата от инфлация и слабостта на пазара на труда. От своя страна, Тръмп настоява, че инфлацията вече не е проблем и че централната банка трябва да намалява лихвите по-агресивно.

„Днешният умерен доклад не дава причини Федералният резерв да се притеснява, така че очакваме ново облекчаване на паричната политика на срещата следващата седмица“, коментира Линдзи Роснър от Goldman Sachs Asset Management. „Намаление на лихвите през декември също изглежда вероятно, тъй като липсата на нови данни не дава на Фед основание да се отклони от курса си“, добави тя.

Пазарите до голяма степен пренебрегнаха изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че прекратява търговските преговори с Канада заради реклама от Онтарио, в която се вижда как бившият президент Роналд Рейгън „говори негативно“ за митата. Според Тръмп рекламата е „фалшива“, въпреки че цитира реален разговор на Рейгън от април 1987 г., в който той казва, че „търговските бариери в дългосрочен план вредят на всеки американски работник и потребител“.

Няколко силни отчета също подобриха настроенията в петък. Акциите на Intel поскъпват с 5%, след като компанията отчете продажби за третото тримесечие, надвишаващи очакванията на анализаторите. Книжата на Procter & Gamble са нагоре с 3%, след като печалбите и приходите ѝ за първото тримесечие надминаха прогнозите на Wall Street.

Водещите американски индекси са напът да приключат седмицата с ръстове. Очаква се S&P 500 да завърши с повишение от 1,1%, а Nasdaq и Dow Jones - с почти 1,2% за седмицата.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,003%, а тази по 30-годишните - до 4,588%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,01% до 98,95 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,35% до 66,22 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,26% до 61,95 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,4 на сто и се търгува на цена от 4129 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.