Акциите на Alphabet, Meta и Microsoft повличат индексите на Wall Street надолу*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започват с понижения, докато инвеститорите преценяват тримесечните резултатите на големите технологични компании, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,3%. Широкият пазарен показател S&P 500 спада с 0,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,8%.

Технологичните гиганти Alphabet, Meta и Microsoft публикуваха тримесечните си резултати след затварянето на борсата в сряда. Акциите на Alphabet поскъпват с 4% благодарение на силния отчет, докато тези на Meta и Microsoft поевтиняват със съответно 12% и 2%. Инвеститорите се обезпокоиха от увеличените прогнози за разходите и при двете компании.

Трейдърите следят внимателно и новините по търговския фронт, след като американският президент Доналд Тръмп се съгласи да намали митата заради фентанила от Китай до 10%. Това понижава общото мито върху китайския внос от 57% на 47%.

Като част от сделката Пекин ще работи за спиране на потока от фентанил към САЩ и ще закупува американски соя и други земеделски продукти. Китай също така отложи с една година последните ограничения върху износа на редкоземни елементи.

Въпреки това други въпроси като износа на чипове на Nvidia и продажбата на TikTok остават нерешени. Министерството на търговията на Китай заяви, че страната е готова да работи със САЩ за „разрешаване на въпросите, свързани с TikTok“, но не предостави допълнителни подробности.

Wall Street приключи предходната сесия със смесени резултати, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл намекна, че централната банка може да не понижи отново лихвените проценти на заседанието през декември.

„Допълнително намаляване на основната лихва през декември не е предрешено. Напротив,“ каза той. В сряда Фед понижи основната си лихва с четвърт процентен пункт, поставяйки я в диапазона между 3,75% и 4%.

„Понижението на лихвите беше лесната част“, коментира Крис Макси, главен пазарен стратег в Wealthspire Advisors. „В момента има подходящ баланс между паричната политика и ситуацията на пазара на труда и инфлацията. Пауъл стресна пазарите с коментарите си за липсата на увереност относно понижение на лихвите през декември - и именно там може да започнем да виждаме забавяне на позитивните реакции“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,109%, а тази по 30-годишните - до 4,654%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,34% до 99,554 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1% до 64,27 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,98% до 59,89 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,48 на сто и се търгува на цена от 3981,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:50 ч. българско време.