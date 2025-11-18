Богати инвеститори отдават под наем златото си, докато цената чупи рекорди

Цените на златото достигнаха нови рекорди тази година и все повече богати инвеститори и семейства вече не се задоволяват да оставят златните си кюлчета да събират прах в трезорите, пише CNBC.

Те отдават златото си под наем на рафинерии, бижутери и производители срещу лихва, като опровергават славата на златото на актив, който не носи доходност.

„Получаваме много обаждания от хора, които казват: имам златни кюлчета на стойност 2 млн. долара, имам златни кюлчета на стойност 1 милион долара. Може ли да ги отдадете под наем?“, казва Гаурав Матхур, основател на SafeGold.

„Значителната промяна през последните няколко месеца е, че много от по-богатите клиенти вече нямат притеснения да отдават под наем“, отбелязва той пред CNBC и допълва, че обемите на отдаване под наем на SafeGold са нараснали от 2 млн. на 40 млн. долара от началото на годината.

Дългогодишни представители на индустрията казват, че привлекателността на златото е интуитивна. Инвеститорите, които вече планират да държат злато, могат да получават доходност, изплащана в злато чрез лизингови плащания, докато бижутерите и производителите използват тези наемни договори, за да финансират златото, от което се нуждаят за ежедневното си производство. Тъй като тези заемополучатели изплащат същата сума в злато, а не в долари, те избягват ценовите колебания, като същевременно поддържат наличности.

SafeGold в момента предлага доходност от 2% по обезпечените наемни договори и 4% доходност по необезпечените. По-рано през годината доходността се е повишила до съответно 3% и 5%.

„Хората вече не купуват просто злато и чакат цената му да се повиши до 5000 долара“, казва Кийт Уайнър, основател и главен изпълнителен директор на Monetary Metals в Аризона, която урежда наемни договори за злато между глобални инвеститори и промишлени потребители. „Те искат да го задържат, независимо от цената, и тогава веднага се замислят как да го използват“, допълва той.

Джоузеф, американски предприемач, който отказва да сподели фамилията си, казва, че е удвоил количеството злато, което отдава под наем чрез Monetary Metals през последната година с повишането на цената.

„Единственото сигурно е, че валутите ще се обезценят“, казва Джоузеф, който печели около 3,8% в злато. „Централните банки трупат злато с изключителна скорост. Живеем в свят, в който глобалният дълг е безпрецедентен. Натрупването на злато е най-лесното и безстресово решение, което човек може да вземе“, отбелязва той.

Как действа?

Отдаването на злато под наем работи като заем с тази разлика, че активът е в унции, а не в брой.

Въпреки че структурите леко се различават, основната логика е една и съща – инвеститорите доставят злато на лизингова платформа или финансист, който след това отпуска метала на даден бизнес.

Бижутер, рафиниращ завод или производител, които се нуждаят от злато за изработване на бижута или компоненти, няма нужда да заема пари в брой и да рискува колебания в цените, докато ги държи. След това могат да продадат готовите си продукти по текущата цена на златото.

Заемателят плаща лихвен процент – нещо като лихва в злато, и в края на срока или връща равностойно количество метал, или удължава наемния договор.

За заемополучателите привлекателността е в простотата и яснотата на счетоводството. „Лизингът на злато решава два проблема. То им осигурява необходимото финансиране и елиминира ценовия риск. Ако купуват злато с банков кредит, трябва да хеджират или ще бъдат изложени на риска от промяна в цената на златото. Повечето хора от бизнеса не са запознати с фючърсите“, казва Уейд Бренан, главен изпълнителен директор на Kilo Capital.

Когато дойде времето да върнат златото, заемополучателите изкупуват обратно същото количество злато на текущите цени. Така че дори и цената на златото да се повиши, както продажната цена, така и разходите за изплащане на заема се увеличават едновременно.

„Ако наемат златото в началото..., те няма нужда да се интересуват дали цената му ще се повиши, или понижи“, отбелязва Бренан, сред чиито клиенти са бижутери, търговци на едро, търговци на злато и технологични компании, които използват златото в мишени за разпръскване за покриване на полупроводници или компоненти с висока чистота като специализирани конектори.

Цените на златото нараснаха с над 50% от началото на годината и дори след отстъплението от връхната точка миналия месец от над 4381,21 долара остават напът да отбележат най-силния си годишен ръст от 1979 г. насам, сочат данни на LSEG.

Рекордните цени повишиха доларовата стойност на всяко кюлче, увеличавайки финансовите нужди по цялата верига на доставки.

Търсенето на злато за наемане сред клиентите му от бижутерския сектор се е удвоило през последните четири месеца, казва Патрик Туохи, главен изпълнителен директор на Goldstrom.

„Тъй като цените на златото се повишиха значително през последната година, със същия банков заем от 100 хил. долара сега може да се купи много по-малко злато. Бижутерите се нуждаят от алтернативно финансиране и наемните договори „злато срещу злато“ решават проблема“, казва търговецът на ценни метали от Сингапур, който сключва лизингови договори за международни клиенти от Дубай и Гана.

Лизингите на злато не са ново явление, големи институционални играчи като централни банки и големи банки за търговия със злато са традиционните силни играчи в тази сфера. Но промяната напоследък е в това, че индивидуални заможни инвеститори се присъединяват чрез лизингови платформи, отбелязва Туохи.

Рискове?

Но лизингите на злато носят рискове, свързани с контрагентите, и оперативни рискове, които обикновеното съхранение не носи.

„Отпускането на заеми в злато – под формата на лизинг или суап, носи риск от контрагента. С други думи, рискът, че заемополучателят може да не върне заема“, казва Джон Рийд от Световния съвет за златото.

Въпреки че лихвените проценти, които могат да бъдат постигнати чрез отпускане на заеми в злато на тези компании, изглеждат привлекателни, притежателите на злато трябва да вземат предвид кредитоспособността и надеждността на заемополучателите и да действат с изключителна предпазливост“, отбелязва Рийд.

Основният риск за наемодателите на метали е ясен – неизпълнение на задълженията. Макар и рядко, ако заемателят изпадне в затруднение или не управлява правилно паричния си поток, той може да не върне златните кюлчета навреме. Или може да върне „фалшиви“ златни кюлчета, или злато, което не е със същата чистота, както е декларирано или отдадено под наем.

Матур от SafeGold признава тези опасения и казва, че компанията проверява автентичността на всяко върнато златно кюлче. По същия начин Уайнър от Monetary Metals казва, че неговата платформа използва застраховки, одити, камери и технология за радиочестотна идентификация, за да ограничи кражбите и измамите, но предупреждава, че „никога не може да се каже, че рисковете са нулеви“, когато става въпрос за елиминирането им.

Туохи от Goldstrom отбелязва, че системата за RFID етикетиране прикрепя радиочипове към всяко бижу, изработено от наетия от инвеститорите метал. Тези етикети предават данни за наличностите в реално време към платформата на Goldstrom.

„Ние буквално превръщаме бижутерийния магазин в трезор“, казва Туохи. Камери и сензори проследяват движението 24 часа в денонощието, а застрахователите поемат риска от кражби или измами от служители.

Ако бижутерът не изпълни задълженията си, Goldstrom може законно да конфискува и стопи бижутата, за да възстанови златото, поради което рядко се стига до загуби. „Този модел функционира в Близкия изток от 2006 г. насам и досега не е имало нито един случай на неизпълнение на задълженията“, казва Туохи.