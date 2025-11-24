Европейските банкери очакват IPO възстановяване следващата година - този път наистина

Прогнозите на банкерите за предстоящо възстановяване на европейските първични публични предлагания (IPO) невинаги са издържали изпитанието на времето. Но според тях следващата година наистина може да бъде различна, пише Bloomberg.

Силната серия IPO-та от септември насам, повечето от които се търгуват добре, в комбинация с редица големи компании, които планират да листнат акциите си на борсата през следващата година, и растящите фондови пазари дават увереност на банкерите, занимаващи се с предлагания, че през 2026 г. ще има завръщане към нивата отпреди пандемията.

От 2021 г. насам, която беше изключително успешна за първичните публични предлагания, в Европа се наблюдава продължителен недостиг на IPO-та. През следващите години имаше спорадична активност, но войната в Украйна, покачващите се основни лихви, растящите цени на енергията, конфликтът в Близкия изток, вътрешнополитическият хаос, митата и търговските войни създадоха несигурност, която затруднява листванията. Тези опасения започват да отшумяват и банкерите, поглеждайки напред към следващата година, казват, че перспективите изглеждат ясни.

„Изглежда, че за първи път в този цикъл ще имаме нормална IPO активност и през двете половини на годината“, казва Ричард Кормак, ръководител на отдела за капиталови пазари в Goldman Sachs Group за Европа, Близкия изток и Африка (EMEA).

В основата на тази промяна са компаниите, които излязоха на борсата през септември и октомври. Компанията за охрана на дома Verisure реализира най-голямото IPO в региона от 2022 г. насам, а към нея се присъединиха компанията за потребителски кредити Noba Bank Group и производителят на протези Ottobock. Те поведоха възстановяване на обема на емисиите и се търгуваха на по-висока цена от стойността на IPO-тата през следващите седмици.

„Наистина смятам, че серията от IPO-та след лятото бележи известен обрат“, коментира Лоурънс Джеймисън, съуправител на EMEA ECM в Barclays. „Определено се усеща, че контекстът на европейския IPO пазар е най-конструктивният от началото на войната в Украйна.“

Като цяло, борсите в EMEA са набрали над 21 млрд. долара чрез IPO-та от началото на годината, възстановявайки се от първо полугодие, което беше разтърсено от американските мита. Въпреки това сумата е с 34% по-малко спрямо 2024 г., показват данни, събрани от Bloomberg. Това контрастира на борсите в САЩ и останалата част от Азия, които набраха повече от IPO-та, отколкото миналата година.

Производителят на оръжие Czechoslovak Group се подготвя за потенциално IPO в Амстердам още през първото тримесечие на следващата година с оценка от 30 млрд. евро. Софтуерната компания Visma, оценена за последно на 19 млрд. евро през 2023 г., обмисля да излезе на борсата в Лондон през първата половина на 2026 г., съобщи Bloomberg News.

В процес на подготовка са още няколко IPO-та на стойност милиарди долари. Френско-германският производител на танкове KNDS и производителят на асансьори TK Elevator са назначили финансови консултанти, които да им помогнат да се подготвят за публични предлагания през следващата година. Някои компании, които отложиха излизането си на борсата през 2025 г., сега преразглеждат плановете си за публично предлагане, казват консултантите.

„Съгласен съм, че IPO пазарът в Европа е най-силният от няколко години насам, като се има предвид темпът на заявките за предложения и мандати, които наблюдаваме, и компаниите, за които знаем, че вероятно ще излязат на борсата в следващите 12 до 24 месеца“, казва Ед Санки, който отговаря за дейността по емитиране на акции на Citigroup за региона на EMEA и Азиатско-тихоокеанския басейн.

Това не означава, че няма рискове в бъдеще. „Както винаги, съществува вероятност макроикономически събития, политически или геополитически напрежения или корекция да доведат до повишена волатилност и да повлияят на способността за изпълнение на плановете“, казва той.

Пазарите на акции бяха нестабилни през последните няколко седмици поради опасения, че оценките на компаниите, свързани с разходите за изкуствен интелект, изглеждат прекомерни. На фона на това някои банкери, работещи на капиталовите пазари, съветват компаниите да се възползват от пазарите, докато желязото е още горещо.

„Рационалното нещо, което трябва да се направи от гледна точка на капиталовите пазари, е да се опитате да сключите сделки възможно най-бързо“, казва Андреас Бернсторф, глобален директор за капиталовите пазари в BNP Paribas. „Ако има нещо, което хората правят, то е да ускоряват графиците си, за да се възползват от това, което изглежда като пазар, който ще бъде рисков през следващите около шест месеца.“

Европейските индекси, включително общоевропейският Stoxx 600, британският FTSE 100, френският CAC 40 и германският DAX, достигнаха рекордни нива тази година. Това насърчава емитентите да излязат на пазара, макар че ироничното е, че рискува и да влоши настроенията, ако пазарите започнат да спадат от върховете си.

„Неприятната част от този IPO цикъл е, че той започна, когато пазарите на акции бяха на или близо до рекордни нива“, казва Гарет Маккартни, глобален директор на капиталовите пазари в UBS Group.

Макар това да представлява риск, широкият спектър от сектори, представени в европейските IPO-та, би трябвало да го направи по-устойчив, включвайки ключови инвестиционни теми като отбрана, инфраструктура и финанси, казва той.

Всъщност търговията с най-новите IPO-та в Европа дори е надминала тази на компаниите, които са станали публични по време на спирането на американското правителство.

„Те се търгуват на подобно, ако не и по-добро равнище от IPO-тата в САЩ“, казва Кормак от Goldman Sachs. „Това е голям плюс“.