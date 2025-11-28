Зад стабилния растеж на юана стоят глобалните амбиции на Китай

Китайският юан пренебрегна търговската война, бавния растеж, изключително ниските лихвени проценти и спада на чуждестранните инвестиции, за да се насочи към най-рязкото си годишно покачване от пандемичната 2020 г.

Постоянното поскъпване на строго управляваната валута отново разпали спекулациите, че Пекин подновява кампанията си за стимулиране на глобалното използване на юана, казват анализатори, цитирани от Ройтерс.

Народната банка на Китай (PBOC), която управлява валутата в рамките на фиксиран търговски диапазон, не коментира, когато е попитана за управлението на юана тази година или стратегията зад неговата сила.

Пазарните участници смятат, че естеството на ръстовете спрямо долара е показателно. Докато през 2018 г. юанът беше амортисьор за търговските ограничения на САЩ и поевтиня с около 5%, през 2025 г. той е с близо 3% по-силен. Това се случи, защото в продължение на месеци той беше насочван нагоре от китайската централна банка. Същевременно честите покупки на долари от държавните банки ограничават волатилността и стабилизират растежа на националната валута.

„Въпреки ескалиращите търговски действия на САЩ юанът остава по-силен от очакваното“, казва Келвин Лам, старши икономист за Китай в Pantheon Macroeconomics.

„От стратегическа гледна точка Китай изглежда е склонен да проектира образа на стабилен юан, за да изгради международен авторитет, който да напомня за 1998 г. Тогава юанът не се присъедини към вълната от конкурентни девалвации по време на Азиатската финансова криза и затвърди статута си на регионална котва“, добавя Лам.

По-силните от очакваното дневни фиксинги на Народната банка на Китай от миналия ноември насам привличат вниманието в светлината на слабите икономически фундаменти. Референтните лихвени проценти са доста под доларовите им еквиваленти. Растежът е възпрепятстван от анемичното потребление, а капиталовата сметка показва дефицит от 281 млрд. долара за 10 месеца до края на октомври.

В същото време икономическият план на Китай изглежда засилва амбициите му за валутата. След като отдавна обещаваше „разумно да насърчава“ интернационализацията на юана, 15-ият петгодишен план, публикуван през октомври, премахва думата „разумно“.

„Демонстрирането на силен и стабилен юан на фона на нестабилна пазарна среда е добър аргумент Китай да насърчи интернационализацията на валутата“, коментира Кийон Сон, водещ макростратег за Азия в Societe Generale.

Най-силната страна зад юана е централната банка, която насърчава анализаторите на инвестиционните банки да очакват повече ползи и по-голямо приемане. „Поради икономически и неикономически причини вярваме, че интернационализацията на юана се е превърнала в политически приоритет за китайското правителство и е вероятно да се ускори значително през следващите години“, според анализатори от Goldman Sachs.

Икономистите от банката казват, че увереността на властите от силата на юана ги кара да очакват той да достигне ниво от 7 юана за 1 долар до края на годината и да продължи да се покачва до 6,85 долара за 1 юан след една година. Юанът се търгува на ниво от 7,08 за долар в петък.

Китайската централна банка фиксира средната точка, която позволява на спот курса да се колебае с максимум 2% във всяка страна, по-твърдо от пазарните прогнози от миналия ноември. Средната разлика между официалната средна точка и пазарните оценки на Ройтерс е 327 пипса от април насам, докато приемането на юана набира скорост.

От последното проучване през 2022 г., данните на Банката за международни разплащания за тази година показват близо 60% увеличение на дневния оборот от валутната двойка долар-юан до 781 млрд. долара. Това е малко над 8% от общата дневна търговия с валути.

Другата част от картината е стабилността благодарение на това, което няколко отделни пазарни източника описват като постоянна поява на държавни банки, които продават юани в страната и в чужбина. Това поддържа тримесечната реализирана волатилност за USD/CNY близо до десетилетните дъна.

Анализаторите казват, че това насърчава износителите постепенно да продават долари, за да намалят дългогодишния риск за стабилността на юана. Търговските банки са закупили нетна валута от клиенти на стойност 17,7 млрд. долара през октомври, показват данните. Това е шести пореден месец на излишък и предполага увеличение на продажбите на долари.

Разбира се, сигналът се усложнява от волатилните постъпления от износа и във всеки случай силата на юана е неравномерна. Юанът поевтинява със 7,7% тази година спрямо еврото и е с 3% по-евтин спрямо кошница от валути на търговските партньори.

Повечето пазарни участници също така казват, че интернационализацията в голям мащаб няма да се случи, докато Китай не разхлаби контрола си върху потока на капитал през границите си - малко вероятен ход в близко бъдеще. Въпреки това цената и инерцията привличат вниманието на пазарите.

„Склонността на правителството да поддържа стойността на юана стабилна, като същевременно позволява постепенно поскъпване, би трябвало да доведе до доверие в юана като средство за съхранение на стойност“, коментира Шуан Дин, главен икономист за Китай и Северна Азия в Standard Chartered.

„Това намерение изглежда е подкрепено от конкурентоспособността на търговията на Китай и доказания опит на властите в управлението на нестабилността на капиталовите потоци, добавя той.

Същевременно индикатор на пазара на опции, който показва разходите за хеджиране срещу спадове или покачвания на юана, е неутрален за първи път от повече от 14 години. Едногодишните обръщания на риска за офшорната валутна двойка юан-долар са паднали под нулата до най-ниско ниво от юли 2011 г., според данни, събрани от Bloomberg. Нивото показва, че търговците сега плащат приблизително същата сума, за да се хеджират срещу силата на юана, както и срещу неговата слабост.

Китайската валута се представи по-добре от очакванията тази година и инвеститорите се готвят за по-слаб долар през 2026 г. поради залозите за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ, посочва информационната агенция.

Редица финансови институции повишиха прогнозите си за юана през последните месеци заради оптимизма относно китайския износ и излишъка по текущата сметка на страната.