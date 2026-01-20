Американските индекси се сриват на фона на нарастващото напрежение около Гренландия*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва със сериозни спадове, след като американския президент Доналд Тръмп засили реториката си по отношение на Гренландия. По-рано той заплаши да наложи нови мита на европейски държави, които се противопоставят на продажбата на датската територия на Съединените щати, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада със 725 пункта, или около 1,5%. Широкият пазарен показател S&P 500 изтрива 1,3% и е напът да отбележи най-лошия си ден за последните два месеца. Технологичният измерител Nasdaq Composite също се понижава с 1,5%.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social в събота Тръмп обяви, че вносът в САЩ от осем държави членки на НАТО ще бъде обложен с ескалиращи мита, „докато не бъде постигната сделка за пълната и окончателна покупка на Гренландия“. По думите му налозите ще започнат от 10% на 1 февруари и ще нараснат до 25% на 1 юни.

След това държавният глава заплаши да наложи 200% мита върху френските вина и шампанско. Тръмп отправи критики и към Великобритания, определяйки плана на британското правителство да прехвърли суверенитета над островите Чагос - един от които е място на британско-американска военна база - на Мавриций като „акт на голяма глупост“. Той заяви, че този ход е „поредната от дълга поредица причини, свързани с националната сигурност, поради които Гренландия трябва да бъде придобита“.

Американските фондови пазари бяха затворени в понеделник заради празника в чест на Мартин Лутър Кинг-младши.

„Тъй като пазарите в САЩ не работеха вчера, последиците от търговските заплахи около Гренландия все още не бяха напълно отразени във финансовите пазари“, заяви Джим Рийд от Deutsche Bank във вторник сутрин. „Пазарите реагираха, но очевидно има потенциал за много по-големи движения, ако реториката на Тръмп се изостри допълнително“, добави той.

По думите на Рийд се засилват и опасенията от ответна реакция на търговското напрежение от страна на Европа.

Европейски лидери определиха новите търговски заплахи на Доналд Тръмп като „неприемливи“ и според медийни публикации обмислят ответни мерки, като Франция настоява Европейският съюз (ЕС) да използва най-силния си икономически контрамеханизъм, известен като „Инструмент срещу икономическа принуда“.

Тръмп, който трябва да говори на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, в сряда, заяви, че се е договорил да разговаря с европейски лидери по време на форума, за да обсъдят амбициите му по отношение на Гренландия.

Министърът на финансите Скот Бесънт защити предложеното от Тръмп придобиване на Гренландия в интервю за CNBC. „Това ще предотврати всякакъв вид реална военна конфронтация, така че защо да не се реши проблемът превантивно, преди да е започнал?“, попита той.

Вторник се очертава като ден на масови разпродажби, като в предварителната търговия малко акции отбелязаха ръст. Технологичните компании - най-уязвими при пренасочване на инвеститорите към сигурни убежища и при рязко покачване на доходността, което забавя икономиката - поведоха спадовете. Акциите на Nvidia, AMD и Alphabet поевтиняха с по над 2%.

Индексът на волатилността на Cboe, известен като „индекса на страха“ на Wall Street, скочи над 19 пункта - най-високото ниво от ноември насам.

През тази седмица се очакват тримесечни финансови резултати от редица компании, сред които Netflix, Charles Schwab, Johnson & Johnson и Intel. Насоките, които компаниите ще дадат за тази година, са от ключово значение за поддържането на оптимистичните нагласи към американските акции.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,285%, а тази по 30-годишните - до 4,922%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,85% до 98,55 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,38% до 64,82 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,72% до 60,46 долара за барел.

Златото поскъпва с 3,15 на сто и се търгува на цена от 4740,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.