Wall Street отваря с ръстове, след като Тръмп изключи военни действия в Гренландия*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Световния икономически форум, че няма да използва сила, за да придобие Гренландия, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и технологичният измерител Nasdaq Composite нарастват с по 0,3%. Широкият пазарен показател S&P 500 се покачва с 0,4%.

Тръмп коментира в речта си в Давос, Швейцария, как според него САЩ понасят финансовата и военната тежест на НАТО.

„Никога не сме искали нищо и никога не сме получавали нищо. Вероятно няма да получим нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила и насилие, при което, честно казано, ще бъдем неудържими. Но няма да го направя. Ясно? Сега всички казват: „О, добре“. Това вероятно е най-голямото изявление, което съм правил, защото хората мислеха, че ще използвам сила. Не е нужно да използвам сила. Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила“, каза държавният глава. След тези негови думи акциите и индексите се установиха в посока нагоре.

Макар Тръмп да изключи военни действия, в сряда той все пак заяви, че иска „незабавни преговори, за да обсъди отново придобиването на Гренландия от Съединените щати“.

Пазарите отбелязаха сериозни загуби във вторник, след като Доналд Тръмп засили заплахите си за налагане на мита върху европейските държави, които са против завземането на Гренландия и не изключи военни действия за присъединяване към САЩ на територията, контролирана от Дания. И трите водещи индекса отбелязаха най-лошите си дневни резултати от 10 октомври насам. Разпродажбите също така повлякоха S&P 500 и Nasdaq в отрицателна територия за 2026 г.

Финансовият министър Скот Бесънт заяви пред репортери в Давос, че администрацията на Тръмп „не е разтревожена“ за разпродажбите от предходния ден.

Във вторник председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен нарече новите заплахи на Тръмп за мита „грешка“, която ще хвърли Европа и САЩ в „опасна низходяща спирала“.

„Нашият отговор ще бъде непоколебим, единен и пропорционален“, каза тя, добавяйки, че ЕС е „напълно солидарен“ с Гренландия и Дания.

В реч пред Световния икономически форум във вторник френският президент Еманюел Макрон заяви, че потенциалният отговор на новите американски мита е да се използва инструментът на ЕС за противодействие на принудата, който ще ограничи достъпа на американските компании до единния пазар на Европа. Задействането на този инструмент може да изключи американските доставчици от участие в публични търгове в ЕС, да наложи ограничения върху износа и вноса на стоки и услуги и да ограничи преките чуждестранни инвестиции.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,278%, а тази по 30-годишните - до 4,917%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,16% до 98,487 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент и американския сорт WTI остават почти без промяна на нива от съответно 64,9 и 60,37 долара за барел.

Златото поскъпва с 2,04 на сто и се търгува на цена от 4863 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.