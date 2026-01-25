IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Как напрежението между САЩ и ЕС ще се отрази на еврото?

Валутната двойка EUR/USD се намира на пресечната точка на две противоположни сили, надделява сценарият за подкопаване на долара, според Bank of America

13:52 | 25.01.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Напрежението между САЩ и Европейския съюз (ЕС) за Гренландия осигурява благоприятен фон за еврото спрямо долара, дори когато рисковете водят до прогнози за отрицателен растеж.

Непосредствената заплаха от ново американско мито от 10% върху вноса в САЩ от осем европейски държави намаля заради признаците на евентуална сделка за американското присъствие на острова.

Този епизод обаче затвърждава, че търговската и политическата несигурност е отново на сцената, а инвеститорите остават нащрек за по-нататъшна ескалация, пише Investing.com.

От Bank of America казват, че валутната двойка EUR/USD се намира на пресечната точка на две противоположни сили. От една страна, двустранното напрежение заплашва европейския растеж, което би натежало на единната валута.

От друга страна, ролята на Европа като ключов източник на финансиране на дефицита по текущата сметка на САЩ означава, че подновеният стрес може да подкопае долара.

Последните движения на валутната двойка подсказват, че по-вероятен е вторият сценарий. Заради опасенията от ескалация на напрежението тази седмица американските акции поевтиняха, лихвите по облигациите на страната се повишиха и волатилността се увеличи, а еврото укрепна спрямо долара.

Bank of America отбелязва, че тази реакция е била по-приглушена, отколкото през април 2025 г., когато президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе търговски мита и обяви датата 2 април, на която го направи, за „ден на освобождението“. Това отразява както по-ниска стойност на шока, така и очаквания за евентуална деескалация, но посоката се задържа.

Еврото поскъпва след изненадващото въвеждане на по-високи мита, които обхванаха и Европейския съюз (ЕС), припомня медията.

Анализаторите на банката посочват, че по-високата реална доходност по американските облигации вече не се проявява през силата на долара.

Икономическото въздействие на митата за осемте държави вероятно ще бъде ограничено, освен ако не се прилагат в целия ЕС. Осемте целеви държави представляват около 11% от вноса на САЩ и повечето са в рамките на единния пазар, което позволява на търговските потоци да се коригират.

По-голямата цена идва от постоянното нарастване на несигурността, което би могло да навреди на европейските инвестиции, ако се проточи.

Средносрочните фактори също имат значение. Според Bank of America по-силният политически импулс за европейските фискални разходи е подкрепил еврото спрямо долара, особено на фона на продължаващите инвестиции на САЩ в изкуствен интелект.

Координиран отговор на ЕС, особено такъв, фокусиран върху услугите, а не върху стоките, би могъл допълнително да подкрепи еврото, при условие че напрежението бъде овладяно.

Последна актуализация: 13:52 | 25.01.26 г.
