До три месеца цената на среброто може да нарасне до рекордните 150 долара

Citigroup очаква спот цената на среброто да достигне рекорд от 150 долара за тройунция до три месеца и да удължи историческия си ръст, при който металът поскъпна с близо 50% през януари, пише Bloomberg.

Анализаторите на банката, включително Макс Лейтън, считат, че силната инерция при купуването ще продължи в Китай и допълниха, че ще са нужни по-високи цени, за да се насърчат съществуващите притежатели да продават.

„Среброто се дължи като „злато на квадрат“ или „злато на стероиди“, отбелязват анализаторите в бележка във вторник. „И смятаме, че това вероятно ще продължи, докато среброто изглежда скъпо по исторически стандарти спрямо златото“, допълват те.

Цената на среброто достигна нов рекорд от 117,71 долара за тройунция в понеделник, като цената се повиши с 14% - най-големия ръст за един ден от финансовата криза през 2008 г. насам. Силното поскъпване е подкрепено от голямото физическо търсене и спекулативния интерес на относително неликвиден пазар, като има признаци, че купувачи в Китай са основният двигател.

Среброто никога не е имало толкова добър януари – метълът е поскъпнал с над 50% само този месец. Графика: Bloomberg

Ако съотношението между цените на златото и на среброто се върне към дъното от 2011 г. от 32 към 1, това ще означава, че среброто ще се търгува на цена от 170 долара за тройунция, се посочва в анализа на Citi.

Ръстовете на цената се случват на фона на редица негативни фактори, включително изтичане на средства от борсово търгувани фондове, обезпечени със сребро, продажби от спекуланти на фючърсните пазари и спадове на наличностите в американските складове, което повишава наличностите другаде, отбелязва Citi.

Но изключителната скорост и волатилност на ръста на среброто от декември насам кара много трейдъри и анализатори да отправят предупреждения за рискове.

„Историята показва, че този силен ръст е много по-близо до своя край, отколкото до началото си“, казва Марк Лофер, трейдър в Heraeus Precious Metals. „Съотношението злато-сребро беше по-ниско от днешното няколко пъти в миналото, но рядко е преживявало толкова голямо колебание за толкова кратко време“, допълва той.