Р. Дечева: Либия е напът да настигне Нигерия и да стане водещ износител на петрол в Африка

Започва огромна промяна на международните пазари и в Африка – Либия в момента е на четвърто място по износ на петрол на африканския континент, но на практика ще настигне лидера Нигерия. Този коментар направи Румяна Дечева, експерт по международно политическо развитие, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според нея това ще стане, ако правителството в Либия изпълни ангажимента си и започне да изнася 1,6 млн. барела петрол дневно до края на 2026 г. след като подписа 25-годишен договор за 20 млрд. долара с TotalEnergies и ConocoPhilips.

„Ако се вземе предвид и ролята на рафинерията „Данготе“ в Нигерия, която съобщи, че ще удвои производствения си капацитет и води преговори с Либия за осигуряване на суров петрол, страната ще измести Нигерия от първото място“, добави Дечева.

Тя обаче отбеляза, че голямата пречка пред развитието на петролната индустрия в Либия е разделението на страната след въстание през 2011 г., подпомогнато от силите на НАТО. „То доведе до избори през 2012 и 2014 г., на които беше избран сега действащият Конгрес. Но правителството на националното единение, сформирано с подкрепата на международните сили и на ООН, не успя да се справи с управлението и то премина към правителството на националната стабилност“, припомни международният анализатор.

Дечева отбеляза, че тези неясноти в страната не попречиха на Националната петролна компания на Либия да вземе решение да се поправи инфраструктурата. По думите ѝ Либия не може да изнася този обем, за който подписа договор, въпреки твърденията ѝ, че „до септември ще бъде в състояние да изпълнява ангажиментите си“.

„Страната е загубила около 20 млрд. долара от кражби на петрол поради повредите по огромните петролопроводи, които позволяват отклоняване на петролни потоци по други канали, а не през установените договори“, отбеляза международният наблюдятел.

Дечева съобщи, че Либия има огромна територия, но населението ѝ е само 7 млн. души, като 90% от приходите в бюджета на страната идват от износ на петрол. „Просперитетът на Либия зависи от способността на Изтока и Запада в стрната да се разбират", изтъкна тя и добави, че предстои да видим дали либийците ще могат да доставят количествата петрол в договорените срокове.

„Ако успеят, това ще даде вътрешна сигурност. Преди месец загинаха военните лидери в западната част на Триполи и останаха силни тези на изток. Дано не видим опит за военно надделяване, каквото често се наблюдава в Африка“, каза още анализаторът и изрази надежда, че стабилността ще доведе до повишаване на доходите, тъй като за последните 15 години в страната са били затворени болници и училища и се е стигнало до огромно обедняване на населението, което преди не е познавало недоимък.

Ще остане ли Судан надежден източник на злато и петрол заради нестабилната политическа обстановка в страната с две враждуващи армии? Изпускат ли мините в страната възможността да печелят от златото? Защо Гана и Кот Д’Ивоар са затруднени да продават продукцията си от какао? Кои са най-големите трудности пред фермерите в двете страни? Как ще се конкурират с основните производители на какао от Латинска Америка?

