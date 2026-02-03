Европейските индекси приключиха борсовата сесия на зелено

Водещите европейски индекси отбелязаха ръстове във вторник, след като световните пазари се стабилизираха след краткотрайното разпродаване на криптовалути и ценни метали, предаде CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши леко до 617,31 пункта, като повечето сектори и всички големи регионални борси бяха на положителна територия.

Германският показател DAX напредна с 0,09% до ниво от 24 775,35 пункта, а френският измерител САС 40 добави 0,02% до ниво от 8179,50 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се покачи с 0,26% до 10 314 пункта.

В корпоративните новини, американски съдия постанови, че датската Orsted, най-големият строител на вятърни паркове в световен мащаб, може да възобнови проекта си Sunrise Wind край бреговете на Ню Йорк, след като той беше спрян от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Акциите на компанията поевтиняха с около 1,4%.