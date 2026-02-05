S&P 500 премина на отрицателна територия за 2026 г., цената на биткойна се срива

Американските борсови индекси записаха поредния си спад в четвъртък, след като инвеститорите заеха по-предпазлива позиция, което засегна търговията с акции на технологични компании и биткойна, предаде CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average загуби 593 пункта, или 1,2%. Широкият измерител S&P 500 се понижи с 1,2%, като се озова в отрицателна територия за годината, а технологичният Nasdaq Composite отбеляза спад от 1,6%.

По-рано по време на сесията Dow спадна с почти 700 пункта, или около 1,4%, а S&P 500 и Nasdaq отстъпиха съответно с 1,5% и 1,9%.

Alphabet беше последната от компаниите от т. нар. „Великолепна седморка“, която обяви финансовите си резултати. Компанията майка на Google прогнозира рязко увеличение на разходите за изкуствен интелект, което изплаши някои инвеститори. В резултат акциите ѝ поевтиняха с 1%.

Qualcomm също беше под натиск, като акциите на компанията загубиха 9% от стойността си, след като публикува по-слаба от очакваната прогноза.

Книжата на Broadcom обаче поскъпнаха с почти 1% след новината за плановете за разходи на Alphabet, давайки надежда за търговията с акции на компании от областта на изкуствения интелект.

На криптовалутния фронт разпродажбите продължават да набират скорост, като биткойнът поевтиня под 64 хил. долара, след като по-рано през деня отстъпи под 70 хил. долара, което се счита за ключово ниво на подкрепа.

В сектора на благородните метали натискът върху среброто се възобнови. Цените на метала прекъснаха двудневното си възстановяване и спаднаха с до 16%. Миналия петък те се сринаха с почти 30%.

Песимистичните настроения се засилиха от слабите данни за трудовия пазар в САЩ. Компанията за преквалификация Challenger, Gray & Christmas съобщи, че американските работодатели са обявили над 108 хил. съкращения през януари, което е най-високият брой за първия месец на годината от началото на глобалната финансова криза.

В допълнение към това, първоначалните молби за помощи при безработица за седмицата, приключила на 31 януари, са се увеличили повече от очакваното, а свободните работни места през декември са спаднали до най-ниското си ниво от септември 2020 г.

Това се случва преди публикуването на доклада за заетостта през януари на Бюрото по статистика на труда, който беше отложен заради частичното спиране на работата на правителството, което приключи във вторник.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна с 8 базисни пункта до 4,198%, а тази по 30-годишните се сви с 6 базисни пункта до 4,852%. Доходността по 2-годишните държавни ценни книжа спадна с над 9 базисни пункта до 3,467%.