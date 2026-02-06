Петролът поскъпва с фокус върху преговорите между САЩ и Иран*

Цената на петрола се повишава преди планираните преговори между Иран и САЩ по-късно в петък, след като Техеран даде сигнал, че няма да има бързо решение на ескалиращото напрежение между двете страни, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,3% до 68,43 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 1,42% до 64,19 долара за барел.

Те отбелязаха ръстове, след като иранските медии съобщиха, че преговорите ще бъдат леко забавени и ще се фокусират върху „широки теми“, а не върху второстепенни технически въпроси.

Сред основните приоритети на Техеран е „оценката на добрата воля и сериозността на другата страна“, съобщи държавната информационна агенция ИРНА. „Пътната карта за преговорите изглежда ще стане по-ясна, след като приключи този кръг.“

Цената на суровината все още е напът да отбележи първия си седмичен спад от средата на декември, като намалява част от рисковата премия, която се формира поради засиленото напрежение в Близкия изток, тъй като регионът осигурява около една трета от световния суров петрол. Въпреки това различните позиции по отношение на параметрите на преговорите между САЩ и Иран правят неясна възможността двете страни да преодолеят значителните различия, което означава, че преговорите вероятно ще продължат да засенчват физическото свръхпредлагане.

„Петролните пазари се освобождават от част от тази геополитическа рискова премия и се връщат към фундаменталните показатели, които по същество показват, че има достатъчно доставки“, заяви Саманта Хартке, ръководител по пазарните анализи за Северна и Южна Америка във Vortexa Ltd., компания за проследяване на енергийни данни. „Ако преговорите се влошат, рисковата премия ще се увеличи отново“, добави тя.

Саудитска Арабия намали цените за купувачите в Азия с по-малко от очакваното, което е знак, че кралството вярва в търсенето на петрола си, въпреки че цените все пак са спаднали до най-ниското ниво от края на 2020 г.

Междувременно BP търси партньор, който да помогне за увеличаване на производството и да подели част от разходите в иракското нефтено находище Киркук, едно от най-старите в Близкия изток. Богатите нефтени залежи на страната членка на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) често са по-лесни и по-евтини за добив от тези извън региона.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.