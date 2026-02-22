Едва 26% от европейците залагат на инвестиционни продукти като фондове, акции и облигации

Задържането на пари в спестовна сметка остава норма за мнозинството европейци - особено в сравнение с американците - като парите бездействат и губят стойност заради инфлацията. Но колко сериозно е предизвикателството да се насърчават инвестициите през поколенията на континента? Според генералния директор на Европейската асоциация за управление на фондове и активи (EFAMA) Танги ван дер Верве, едва около 26% от домакинствата в Европейския съюз (ЕС) посочват, че са притежавали инвестиционен продукт като фондове, акции или облигации, докато през последните три десетилетия повече от 50% от домакинствата в САЩ съобщават за инвестиции на фондовия пазар.

„Ако вземете предвид, че средностатистическият диверсифициран портфейл би нараснал с над 50% от 2014 до 2023 г, далеч изпреварвайки инфлацията, това означава, че много потенциални европейци, които биха натрупали богатство, пропускат тази възможност“, изтъква Ван дер Верве.

Той посочва редица причини, които биха могли да обяснят защо европейците предпочитат спестяванията пред инвестициите, включително данъчно облагане, финансова грамотност, склонност към риск и пенсионни системи.

Липсата на достатъчно данъчни стимули често е ключов диференциращ фактор между страните с високи нива на инвестиции и тези без такива. Също така, много страни от ЕС страдат от ниски нива на финансова грамотност и липса на инвестиционна култура. Много поколения европейци са израснали с очакването държавата да се грижи за тях след пенсионирането, на което вече не може да се разчита изключително.

„Това измамно чувство за сигурност не насърчава хората да поемат контрол над финансовото си бъдеще и да гледат отвъд банковите депозити. Работното място и пенсиите са слабо развити в много страни от ЕС, което също допринася за ниското ниво на участие на дребно на капиталовите пазари“, добавя Ван дер Верве.

Той посочва, че огромната популярност на борсово търгуваните фондове (ETF) и инвестирането в диверсифицирани индексни фондове, съчетани с платформи за дигитални брокери, е спомогнала за увеличаване на инвестициите на дребно в няколко страни от ЕС през последните години.

„Заедно това направи решението за инвестиране по-просто, по-евтино и лесно за много домакинства. Въздействието на социалните платформи също е значително, особено за по-младите инвеститори, които лесно се насочват към по-рискови „активи“ като криптовалутите. Това е още една причина да се даде приоритет на финансовото образование от ранна възраст“, ​​изтъква Ван дер Верве.