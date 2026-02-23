Инфлацията в еврозоната ще бъде водеща тема за пазарите тази седмица

Новата седмица започва с повишено напрежение, след като в петък Върховният съд на САЩ отмени всеобхватните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, като постанови, че той е превишил правомощията си, използвайки закон, предназначен за извънредни ситуации. Този ход обаче не донесе облекчение за инвеститорите, бизнеса и световните лидери, тъй като веднага след решението на съда американският държавен глава обяви глобални налози от 10%, а мнозина очакват търговската ситуация тепърва да се усложнява.

Наред с въпросителните около волатилните политики на Тръмп, пазарите ще се фокусират върху най-новите данни за икономиката на Европа и най-вече върху доклада за инфлацията в еврозоната през февруари. Междувременно инвеститорите следят също така преговорите между САЩ и Иран около ядрената програма и азиатската страна и очакват още няколко отчета за четвъртото тримесечие на миналата година, най-ключовите от които е този на производителя на чипове Nvidia.

Инфлацията в еврозоната

Сред най-важните данни тази седмица ще бъдат тези за индекса на потребителските цени (CPI) в еврозоната през януари.

Миналия месец растежът на цените в 21-те страни, които споделят единната европейска валута, спадна до най-ниското си ниво от септември 2024 г., достигайки 1,7% през януари. Той беше основно повлиян от спада при цените на енергоносителите, като данните бяха в съответствие с прогнозите на икономистите.

Малко вероятно е новите данни да предизвикат незабавни действия от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ), която в началото на месеца запази лихвените проценти без промяна. Паричният орган очаква инфлацията да бъде малко под целта от 2% през тази и следващата година, преди да се върне към нея през 2028 г.

Инфлацията се движи около 2% от поне една година насам след вълна от ценови скокове, предизвикани от възстановяването на икономиката от пандемията от Covid-19 и руската инвазия в Украйна през 2022 г., която доведе до повишение на цените на горивата.

Икономистите са разделени по въпроса дали следващата стъпка на ЕЦБ ще бъде понижение или повишение на лихвите, като някои политици наскоро заявиха, че и двете стъпки са еднакво вероятни.

Още ключови данни от Стария континент

Сред другите важни за икономистите и инвеститорите доклади е очакваното в понеделник проучване на германския институт Ifo за бизнес климата в страната през февруари.

На този фон ще стане ясно и какво е било равнището на производствената инфлация в Швейцария през миналия месец. Преди дни стана ясно, че потребителската инфлация в страната е останала малко над нулата през януари, давайки ограничено облекчение на централната банка в страната на фона на натиска да въведе отрицателни лихвени проценти отново. Цените са се повишили с 0,1% на годишна база, като резултатът съответства на данните за декември и на средната прогноза в проучването на Bloomberg сред икономисти.

В сряда ще бъдат оповестени данните за брутния вътрешен продукт (БВП) на Германия за четвъртото тримесечие на 2025 г. – важни цифри, които ще покажат как най-голямата икономика в еврозоната е завършила поредната трудна година. В същия ден ще бъде публикувано проучването на института GfK за бизнес климата в страната през този месец.

Петък ще донесе поредица доклади за състоянието на френската икономика, включващи брутния вътрешен продукт, инфлацията и потребителските разходи. В същия ден ще бъдат оповестени данни за БВП на Швейцария през последното тримесечие и инфлацията в Испания през февруари. На този фон се очакват още докладите за безработицата и инфлацията в Германия през този месец.

Отчетът на Nvidia

След като с последния си отчет зададе оптимистичен тон за търговията, свързана с изкуствен интелект (AI), производителят на чипове Nvidia ще обяви финансовите си резултати за четвъртото тримесечие в момент, когато инвеститорите продължават да изразяват притеснения относно разходите на големите технологични компании. Отчетът на любимеца на Wall Street се очаква в сряда след затварянето на борсите.

Главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг може да коментира „огромното“ търсене на специализираните AI чипове на компанията, както и да даде актуална информация за достъпа на Nvidia до китайския пазар.

Медийните компании Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery също ще обявят финансовите си резултати на фона на продължаваща драма около придобиването. Warner Bros. Discovery съобщи, че подновява разглеждането на оферта за придобиване от Paramount, след като по-рано беше заявила, че ще приеме предложение от стрийминг гиганта Netflix.

Компаниите за търговия със стоки за дома и ремонт Home Depot и Lowe’s също ще представят отчетите си, след като спадът на жилищния пазар се отрази негативно върху продажбите им. Пазарните участници ще следят и актуализациите от технологичните компании Snowflake, CoreWeave, Workday, Dell и HP.

Отчетът на Berkshire Hathaway в събота ще бъде първият, откакто Уорън Бъфет се оттегли от компанията и предаде управлението на новия главен изпълнителен директор Грег Абел.

Реч на Тръмп и изявления на представители на Фед

Очакваната годишна реч на Доналд Тръмп може да бъде използвана от него, за да изложи по-подробно своя отговор по решението на Върховния съд за митата, както и да коментира други ключови икономически политики, включително реформи на жилищния пазар и данъчната политика.

На фона на продължаващите въпроси относно бъдещия път на лихвените проценти - при отслабващи инфлационни тенденции и силни данни за пазара на труда - коментарите тази седмица от члена на Управителния съвет на Федералния резерв Кристофър Уолър може да дадат повече яснота за бъдещия път на разходите по заемите. Други представители на централната банка също са включени в графика с изявления.

Инвеститорите очакват и данни за индекса на цените на жилищата S&P Case-Shiller, тъй като високите цени продължават да създават проблеми с достъпността на пазара. Данните за инфлацията на едро в петък ще последват скорошните отчети за потребителската инфлация, които показаха по-силно от очакваното от икономистите отслабване на ценовия натиск.

Азиатско-Тихоокеанския регион

За Азиатско-Тихоокеанския регион седмицата започва с празници в Япония и Китай и с данни за инфлацията в Сингапур през януари. В сряда ще бъде оповестена информация за ценовия натиск в Австралия през януари.

Сред най-важните данни от региона са очакваните в петък оценки на инфлацията в японската столица Токио през февруари, както и за индустриалното производство в цялата страна.