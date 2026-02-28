Скок при петрола, бягство към убежища: Какво да очакваме от пазарите заради войната в Близкия изток

САЩ и Иран започнаха да нанасят удари срещу Иран в събота. Техеран отговори, като нападна страните от региона, в които има разположени американски военни бази. Това въвлича целия регион на Близкия изток в конфликт, от който американският президент Доналд Тръмп очаква да сложи край на заплахите за сигурността и да даде шанс на иранците да променят управлението на страната им.

Според данни на Червения полумесец, цитирани от Ройтерс, над 200 души са убити при атаките днес, а повече от 700 души са ранени. Удари са осъществени в 24 от общо 31 провинции в Иран.

Това са и първите официални данни за жертвите от военните действия. По-рано беше съобщено първоначално за 40, а след това за 85 загинали при ракетен удар, от който е засегнато училище.

Израелските сили междувременно обявиха, че са извършили най-голямото въздушно нападение в своята история, по време на което около 200 изтребители са поразили близо 500 обекта в Иран, предава израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Ройтерс обобщава как може да се разгърне конфликтът в региона и какво може да се случи на световните пазари.

Скок на цените на петрола

Петролът е основен барометър на напрежението в Близкия изток. Иран е сред сравнително големите производители на петрол и се намира точно срещу богатия на нефт Арабски полуостров от другата страна на Ормузкия проток. През пролива преминават около 20% от световните доставки на черно злато.

Конфликтът може да ограничи доставките на петрол на световните пазари при затваряне на протока – нещо, което вече се случи, и да повиши цените. Големи петролни компании, търговски къщи и компании за морски превоз сами спряха преминаването на кораби през Ормузкия проток след първите атаки по Иран. По-късно стана ясно, че корабите в региона са получили радиопредупреждение от иранската ислямска гвардия да не преминават през водния път.

В петък цената на суровия петрол сорт „Брент“ се повиши до около 73 долара за барел на борсата в Лондон, което е с около една пета по-висока цена спрямо началото на годината.

Според Уилям Джаксън, главен икономист развиващи се пазари за Capital Economics, дори ако конфликтът се овладее бързо, цената на петрола сорт „Брент“ може да се повиши и задържи на ниво около 80 долара за барел – пикът по време на 12-дневната война в Иран през юни 2025 г.

Продължителна война може да доведе до скок на цените на петрола до около 100 долара на барел. Това може да добави около 0,6-0,7 процентни пункта към световната инфлация, изчислява Джаксън.

Резки колебания

Конфликтът ще изостри нестабилността на световните пазари, които и без това се колебаеха драстично от началото на годината. Индексът на волатилността VIX нарасна с една трета от началото на годината, а предполагаемата волатилност на американските облигации – с 15%.

Валутните пазари също няма да бъдат имунизирани. Доларовият индекс спадна с около 1% по време на миналогодишната юнска война. Този спад беше краткотраен и бързо отшумя.

„При настоящите обстоятелства понижението ще зависи от това колко голям и дълготраен ще бъде конфликтът“, коментират анализатори на CBA в бележка. Ако се стигне до продължителна война и нарушаване на доставките на петрол, щатският долар се очаква да поскъпне спрямо повечето валути, с изключение на японската йена и швейцарския франк.

САЩ са нетен износител на енергоносители и ще се възползват от по-високите цени на петрола и газа при нарушение на доставките от Персийския залив.

Израелският шекел се очаква почти сигурно да поеме в противоположна на долара посока при продължителен конфликт. Израелската валута спадна с 5% началото на юнската война. Преди това, когато Израел удари иранското консулство в Дамаск, Сирия, през 2024 г., също имаше реакция на валутата.

Всички тези епизоди бяха краткотрайни и последвани от бързо възстановяване. JPMorgan обаче казва, че този път ситуацията може да се окаже различна, ако покачването на премиите за пазарен риск се окаже по-продължително. „Това би било особено валидно, ако конфронтацията с Иран предизвика и по-интензивни операции срещу иранските пълномощници“, според банката.

Убежища

Очаква се швейцарският франк, широко смятан за сигурно убежище във време на сътресения, да се изправи пред сериозен тласък. Това ще създаде главоболия на централната банка на Швейцария.

От началото на годината валутата на страната е повишила обменния си курс спрямо долара с 3%.

Може да се очаква и нов тласък на инвестициите и цената на златото, което отбеляза рекорден ръст, а от началото на годината поскъпва с 22%. Подобна тенденция е валидна и за среброто.

Конфликтът може да увеличи и търсенето на американски държави облигации, чиято доходност пада в последните седмици.

Изключение е биткойнът, който вече не се възприема като убежище. Той поевтиня с 2% в събота и загуби повече от една четвърт от стойността си за два месеца.

Пазарите в Близкия изток

Търговията на борсите в Близкия изток в неделя ще предостави първоначален индикатор за настроенията на инвеститорите. Тези пазари са силно корелирани с цените на петрола, но ескалиращ конфликт ще засегне икономиките въпреки очакваното поскъпване на черното злато.

В зависимост от мащабите на конфликта акциите в страните от Персийския залив могат да поевтинеят с 3-5%, според Райън Леманд, главен изпълнителен директор и съосновател на Neovision Wealth Management.

Глобалните авиокомпании вероятно също ще бъдат сериозно засегнати, ако се наложат продължителни затваряния на въздушното пространство в региона.