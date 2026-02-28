Биткойнът поевтиня под 64 хил. долара заради атаките по Иран

Биткойн и други криптовалути поевтиняха рязко, след като САЩ и Израел започнаха атаки срещу цели в Иран в събота. Техеран отговори с ракетни удари по страните от региона, в които има американски военни бази. Това причини спадове при високорисковите активи.

Биткойнът поевтиня с 3,8% до 63 038 долара, преди да се стабилизира и да се върне на нива близки до 64 хил. долара в сутрешната търговия в Ню Йорк.

Етерът, вторият по големина токен, се понижи с 4,5% до 1836 долара.

Приблизително 128 млрд. долара пазарна стойност бяха изтрити от цифровите активи непосредствено след началото на операциите срещу Иран, според данни на CoinGecko, цитирани от Bloomberg.

„Докато рисковете от ново избухване на конфликт нарастваха предвид струпването на американски войски в Персийския залив, възлагаха се надежди на преговорите. Решителните военни действия дойдоха по-рано от очакваното“, посочва в бележка в събота Сузана Стрийтър, главен инвестиционен стратег в Wealth Club.

„Склонни сме да предположим, че ще има още един наплив от инвестиции в активи, възприемани като сигурни убежища, като златото, тъй като инвеститорите търсят начини да защитят парите си, като се има предвид, че ходът на конфликта е толкова непредсказуем“, добавя тя.

За биткойн последните загуби са продължение на разпродажбите на криптопазарите, започнали с ликвидацията на около 19 млрд. долара в ливъридж позиции през октомври. Криптовалутата поевтинява с около 50% от историческия си пик от над 126 хил. долара, тъй като не успява да удържи на ралито при златото и другите активи, считани за сигурни убежища.

„Както винаги, когато през почивните дни се случват критични събития, биткойнът играе ролята на клапан, който освобождава налягането“, казва Джъстин д'Анетан, ръководител изследвания в Arctic Digital.

„Толяма част от ливъриджа вече е изчистен и продавачите са изчерпани, макросъбитията могат да имат само ограничено въздействие“, смята той. „Не казвам, че биткойнът не може да поевтинее още, но голяма част от волатилността вече е изчезнала“, допълва той.

Междувременно, със затварянето на традиционните места за търговия, инвеститорите в дигитални активи се обърнаха към токенизирани стоки на децентрализираната борса Hyperliquid, за да се позиционират за геополитически последици. Цените на договорите, обвързани с петрол, злато и сребро, скочиха на платформата.

Реакцията се материализира и чрез рязко увеличение на натиска върху продажбите на биткойн деривати. В рамките на един час в събота сутринта обемът на продажбите скочи с приблизително 1,8 млрд. долара, според анализ, публикуван от CryptoQuant.