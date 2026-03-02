Кризата в Иран и инфлацията в еврозоната са във фокуса на инвеститорите тази седмица

Броени дни след оповестяването на официалните данни за инфлацията в еврозоната през януари, инвеститорите ще се фокусират върху доклада за ценовия натиск в региона през февруари. Пазарите обаче са подложени на огромно напрежение на фона на ескалацията около Иран, съвместната израелско-американска военна операция, съобщенията за смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей и последвалите ирански удари в редица държави от Близкия изток.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Кризата в Иран

Новините през уикенда донесоха нова вълна от геополитическа несигурност, която инвеститорите трябва да преглътнат в началото на първата търговска седмица на март.

В събота САЩ и Израел предприеха съвместна военна операция срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранците да свалят правителството си. Иран отвърна с атаки срещу Израел и страните от Персийския залив. Трейдърите ще следят развитието на събитията и тяхното въздействие през следващите дни.

В понеделник фондовите пазари по света записват загуби, а петролът, златото и доларът поскъпват заради конфликта в Близкия изток, който предизвиква изтегляне от рисковите активи.

Пазарите са нестабилни на фона на противоречиви съобщения за преговорите между Иран и САЩ. Държавните облигации преминаха от повишения към понижения, след като Wall Street Journal съобщи, че Иран е направил нов опит да възобнови ядрените преговори със САЩ. Шефът на националната сигурност на Иран Али Лариджани обаче заяви, че страната няма да преговаря.

Резките движения при петрола се успокояват. Първоначалната спонтанна реакция доведе до скок на цената на сорта Брент с 13%. Впоследствие част от ръста беше заличена и цената спадна до 77,53 долара за барел, което е ръст от 6,4%. Трейдърите остават фокусирани върху състоянието на Ормузкия проток, който е от ключово значение за доставките на петрол към останалата част от света и към момента е на практика почти затворен.

От Bloomberg Economics прогнозираха, че ако ключовият воден път бъде затворен, това може да доведе до скок на цената на петрола до 108 долара за барел.

Вече разтърсени от нови опасения относно изкуствения интелект и потенциални пропуски в кредитирането, фондовите пазари сега трябва да се справят с ескалиращите военни действия в Иран и региона, които заплашват да дестабилизират глобалното корабоплаване и да ограничат пътуванията. Въздействието върху петрола и инфлацията е от първостепенно значение за пазарите, които миналия месец отбелязаха най-лошото си понижение от април насам.

Инфлацията в еврозоната

Във вторник инвеститорите ще получат първите оценки за инфлацията в еврозоната през февруари, като анализаторите очакват тя да възлезе на 2,1% или малко над целта на Европейската централна банка от 2%.

Миналата седмица Евростат потвърди, че растежът на цените в 21-те страни, които споделят единната европейска валута, се е забавил до най-ниското си ниво от септември 2024 г., достигайки 1,7% през януари.

Данните бяха в съответствие с прогнозите на икономистите и осезаемо под отчетените 2% през декември.

Междувременно вече бяха публикувани ценовите доклади за някои от водещите икономики в региона. Инфлацията се е ускорила с по-рязък от очакваното темп във Франция и неочаквано се е забързала в Испания, което подкрепя позицията на Европейската централна банка, че за момента не са необходими по-нататъшни намаления на лихвените проценти.

През февруари потребителските цени във Франция са се повишили с 1,1% на годишна база, след като през предходния месец отбелязаха ръст от 0,4% - значително над средната стойност от 0,8%, прогнозирана от икономистите в проучване на Bloomberg. В Испания инфлацията се е ускорила от през януари 2,4% до 2,5%. Анализаторите очакваха забавяне до 2,3%.

Потребителските цени в Германия са се повишили с 2% на годишна база през февруари спрямо отчетените 2,1% през януари. Икономистите в проучване на Bloomberg очакваха ценовият натиск да остане без промяна.

Представителите на ЕЦБ дават знак, че са доволни от темпа на растеж на цените в еврозоната и нивото на разходите по заемите, които те поддържат на ниво от 2% от юни миналата година. Икономистите не очакват промени в лихвените проценти поне до края на следващата година, въпреки че инфлацията в момента е под целта.

Въпреки че проучване на ЕЦБ, публикувано по-рано в петък, показа, че инфлационните очаквания в еврозоната отслабват, потребителите все още очакват цените да се повишат с 2,6% през следващите 12 месеца и с 2,3% през следващите пет години.

Още данни за икономиката на Европа

За Стария континент седмицата започва с данни за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в сектора на производството както за цялата еврозона, така и за най-големите икономики в региона. В понеделник се очакват също докладите за търговията на дребно в Германия през януари. Планирано е и изявление на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард.

Във вторник ще стане ясно какво е било равнището на безработица в Испания през миналия месец, а британското правителство ще оповести икономическите си прогнози за следващите месеци.

В сряда се очакват PMI данните за сектора на услугите в еврозоната и водещите държави в нея. Очаква се и докладът за инфлацията в Швейцария, която през последните месеци се движи около нулевото ниво. Това създава напрежение сред централните банкери в страната, които се опитват да преценят дали отново ще се наложи прибягване до отрицателни лихвени проценти.

В същия ден ще стане ясно какво е било нивото на безработица в еврозоната през януари.

В петък ще бъде оповестен докладът за фабричните поръчки в Германия през януари, както и този за брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната през четвъртото тримесечие на миналата година.

Икономиката на САЩ

Докладът за заетостта в САЩ, който се очаква в петък, ще бъде публикуван след изненадващо силния ръст на заетостта през януари. Американските работодатели са създали 130 хил. нови работни места през първия месец на годината, което е повече от двойно над прогнозираното от икономистите. Но същият доклад съдържаше и корекции в посока надолу на данните за заетостта от по-ранните месеци, показвайки, че наемането на служители през 2025 г. е било по-слабо от очакваното. Инвеститорите ще следят и доклада за заетостта в частния сектор на ADP, който ще бъде оповестен в сряда.

Бюрото за преброяване на населението все още се опитва да навакса с публикуването на данни след миналогодишното спиране на работата на администрацията, като забавеният доклад за продажбите на дребно за януари вероятно ще излезе през тази седмица. Данните за декември показаха, че продажбите на дребно са забавили темпа си в края на годината, като икономистите посочват слабия растеж на пазара на труда като фактор, допринесъл за забавянето на потребителските разходи.

Т. нар. „Бежова книга“ на Федералния резерв ще опише икономическите условия в страната преди следващото заседание на централната банка на 17-18 март. Междувременно данните от проучванията на производството и сектора на услугите за февруари също ще бъдат в центъра на вниманието.

Сезонът на отчетите и нов продукт на Apple

Миналата седмица главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук подсказа, че предстои „голяма седмица“ за производителя на iPhone. Очаква се в рамките на няколко дни компанията да обяви няколко нови продукта, сред които iPhone 17e и по-евтин MacBook.

След отчета за четвъртото тримесечие на миналата година на гиганта в областта на изкуствения интелект (AI) Nvidia миналата седмица, тази седмица фокусът ще бъде върху приходите на компаниите, фокусирани върху технологиите. Производителят на полупроводници Broadcom ще публикува най-новите си тримесечни резултати в сряда. През декември компанията прогнозира, че приходите ѝ, свързани с изкуствения интелект, ще се удвоят през тримесечието. Отчетът за приходите на Marvell Technology ще бъде публикуван в четвъртък.

Фирмата за киберсигурност CrowdStrike ще обяви финансовите си резултати в период на натиск върху софтуерните акции, които наскоро бяха разтърсени от страховете за сътресения, предизвикани от изкуствения интелект. Въпреки това някои анализатори виждат изкуствения интелект като възможност за много фирми за киберсигурност, включително CrowdStrike. Инвеститорите ще следят и отчетите на производителя на софтуер за бази данни MongoDB, доставчика на софтуер за застраховки Guidewire и фирмата за интернет на нещата Samsara.

Няколко водещи търговци на дребно също са в корпоративния календар за тази седмица, включително Target, чийто нов главен изпълнителен директор Майкъл Фиделке пое кормилото миналия месец. Акциите на компанията са в подем тази година, след като през 2025 г. сериозно поевтиняха. Инвеститорите ще получат новини и от Costco, чиято цена на акциите също бележи подобрение тази година, след като през 2025 г. бе в низходяща тенденция. Веригата за електроника Best Buy и дискаунт търговецът Ross Stores също ще публикуват отчетите си тази седмица.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския, сред най-важните данни ще бъдат тези за PMI индекса в производствените сектори на Япония и Китай, очаквани в сряда. В същия ден ще бъде публикуван докладът за БВП на Австралия през последното тримесечие на миналата година.

Докладът за търговския баланс на Австралия ще бъде публикуван в четвъртък.