Европейските индекси приключиха сесията с ръстове

Европейските пазари затвориха на зелено във вторник, като паневропейският индекс Stoxx 600 завърши сесията с ръст от 1,82% до 605,76 пункта, а повечето сектори бяха на положителна територия, предаде CNBC.

Германският показател DAX нарасна с 2,25% до ниво от 23 935,32 пункта, а френският измерител САС 40 се повиши с 1,79% до ниво от 8057,36 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се покачи с 1,59% до ниво от 10 412,24 пункта.

Възстановяването прекъсна трите поредни дни на спадове на европейските индекси, след като инвеститорските настроения бяха разклатени от войната на САЩ в Иран.

Акциите на авиокомпаниите също отбелязаха широко възстановяване, тъй като умереното поевтиняването на петрола до нива от около 90 долара за барел намали притесненията за цената на самолетното гориво. Книжата на Lufthansa и Air France поскъпнаха със съответно 7,8% и 5,1%. В понеделник цената на петрола надхвърли 100 долара за барел.

Тези движения се случиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортер на CBS News, че „войната е почти приключила“, но също така даде сигнал, че е готов да предприеме действия, за да поддържа жизненоважния петролен коридор - Ормузкия проток - отворен.

На този фон главният изпълнителен директор на саудитския петролен гигант Aramco Амин Насър заяви, че войната в Иран ще има „катастрофални последици за световния петролен пазар“.

В корпоративните новини германският автомобилен гигант Volkswagen отчете 53% спад на оперативната печалба на годишна база. Компанията обясни спада с митата на Доналд Тръмп, както и с валутни колебания и разходи, свързани с промени в продуктовата стратегия на Porsche.

Междувременно швейцарският производител на шоколад Lindt регистрира годишни продажби от 5,9 млрд. евро, което представлява органичен ръст от 12,4% спрямо предходната година.

Оперативната печалба е достигнала 971 млн. евро, надминавайки очакванията, като компанията се радва на напредък въпреки „предизвикателната пазарна среда, включваща нестабилни цени на какаото, геополитическо напрежение и митата на Тръмп".

Акциите на Lindt обаче поевтиняха с близо 10%.