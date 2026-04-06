Цената на петрола продължава да върви нагоре със заплахите на Тръмп за "ад" в Иран*

Цената на петрола се повишава в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нов ултиматум към Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,83% до 109,94 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,23% до 111,8 долара за барел.

Според Axios САЩ, Иран и регионални посредници обсъждат условията за евентуална 45-дневна пауза, която може да доведе до траен край на войната в Близкия изток. Медията се позовава на източници, запознати с разговорите. Въпреки това шансът за частично споразумение в следващите 48 часа е малък.

През уикенда Тръмп заплаши в серия публикации в социалната мрежа Truth Social, че ще стовари „ада“ върху Иран чрез удари по електроцентрали и друга инфраструктура, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. Техеран отхвърли исканията, а ключовият маршрут за трафик на петрол остава затворен за почти всички кораби.

„На пръв поглед войната навлиза в нова остра фаза на ескалация“, коментира Вандана Хари, основателка на Vanda Insights. „Въпреки това очакването за бърза и значителна корекция на цените при евентуално решение за прекратяване на огъня кара участниците на пазара да се колебаят да увеличават твърде много дългите си позиции на този етап“, добавя тя.

Пазарът на суров петрол беше хвърлен в смут от войната, която предизвика безпрецедентен шок в предлагането, прерастващ в глобална енергийна криза. Цените на „черното злато“ и горивата скочиха рязко, засилвайки инфлационния натиск, подкопавайки икономическия растеж и увеличавайки натиска върху бизнеса и потребителите в световен мащаб.

Инвеститорите са разтревожени от противоречивите послания на Тръмп относно конфликта. Американският президент ту твърди, че войната скоро ще приключи, ту заплашва с ескалация на атаките, включително срещу цивилна инфраструктура. В същото време той има история на поставяне на собствени крайни срокове, които впоследствие не спазва.

След среща през уикенда Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) предупреди, че щетите по енергийна инфраструктура ще имат дългосрочно влияние върху предлагането на „черно злато“, дори след края на военните действия. Членовете на групата производители одобриха увеличение на квотите за добив.

Контролът над Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с глобалните пазари, особено в Азия, остава ключов за конфликта. Техеран наложи контрол върху водния път и допуска да преминават само ограничен брой кораби.

В събота Иран обяви, че Ирак ще бъде освободен от ограниченията в протока, което потенциално може да позволи увеличение на петролните доставки. Иракски официален представител обаче изрази предпазливост, като заяви, че това ще зависи от готовността на корабните компании да поемат риска да навлязат в тази търговска артерия.

Външното министерство на Оман, който се намира от другата страна на протока срещу Иран, съобщи в публикация в социалната мрежа X в неделя, че е обсъдило с Иран възможности за осигуряване на „безпрепятствен поток“ през водния път. И двете страни са представили предложения за разглеждане.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.