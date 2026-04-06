Войната в Иран и цените на горивата остават водещи теми за инвеститорите тази седмица

Тревогите около войната на САЩ и Израел в Иран, която вече навлезе в шестата си седмица, продължават да бъдат водещи сред инвеститорите на фона на съкратената около отбелязването на католическия Великден търговия. Конфликтът предизвика рязък скок в цените на петрола и други енергоносители, което води до страхове от нов световен инфлационен шок, подобен на този след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Междувременно и през тази седмица пазарите ще получат някои ключови данни за водещите икономики в света. Ето кои ще бъдат акцентите.

Войната в Иран и цената на петрола

Цената на петрола остава завишена в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нов ултиматум към Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново.

Минути след 11 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,05% до 107,82 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 2,03% до 109,36 долара за барел.

През уикенда Тръмп заплаши в серия публикации в социалната си мрежа Truth Social, че ще стовари „ада“ върху Иран чрез удари по електроцентрали и друга инфраструктура, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. Техеран отхвърли исканията, а ключовият маршрут за трафик на петрол остава затворен за почти всички кораби.

Инвеститорите са разтревожени от противоречивите послания на Тръмп относно конфликта. Американският президент ту твърди, че войната скоро ще приключи, ту заплашва с ескалация на атаките, включително срещу цивилна инфраструктура. Това не е първият път, в който Тръмп опставя крайни срокове, като в миналото се е случвало сам да не ги спазва.

Контролът над Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с международните пазари, особено в Азия, остава ключов за конфликта. Техеран наложи контрол върху водния път и допуска да преминават само ограничен брой кораби.

Данните от Стария континент

За Европа седмицата започва с публикуването на данните за безработицата в Испания през март, а във вторник ще станат ясни докладите за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в сектора на услугите както за водещите страни в еврозоната, така и за целия регион.

В сряда инвеститорите ще получат повече информация за фабричните поръчки в Германия през февруари и за цените на жилищата във Великобритания през миналия месец.

В четвъртък германските власти ще оповестят информация за търговския баланс на страната и индустриалното производство през февруари.

В петък се очакват окончателните данни за инфлацията в Германия през март на фона на страховете от засилване на ценовия натиск заради войната в Иран и причиненото от нея рязко поскъпване на петрола. Според предварителните данни инфлацията в Германия се е ускорила през март, достигайки 2,8% на годишна база. За сравнение, през предходния месец ценовият натиск в страната беше оценен на 2%.

Икономиката на САЩ

Тази седмица инвеститорите ще очакват и доклада за индекса на потребителските цени (CPI) в САЩ за март, който ще бъде публикуван в петък. Икономистите очакват цените да са се повишили с 0,9% спрямо предходния месец и с 3,4% на годишна база заради енергийния шок, причинен от войната в Иран. През февруари цените нараснаха с 2,4% на годишна база.

Ден по-рано ще бъдат оповестени и данните за ценовия индекс на разходите за лично потребление (PCE) - друг показател за инфлацията, който се смята за ключов при планирането на лихвената политика на Федералния резерв. Този обаче ще даде по-стара информация - от февруари. Средната прогноза на Wells Fargo е за 0,4% месечно увеличение на индекса и за 2,8% ръст на годишна база.

Инвеститорите вече не очакват централната банка на САЩ да промени лихвите на следващото си заседание, насрочено за края на месеца.

Междувременно започва и сезонът на отчетите. Тази седмица се очакват финансовите резултати на няколко значими за САЩ компании, включително такива, които отразяват потребителските тенденции - като Delta Air Lines и производителя на алкохол Constellation Brands. Компаниите също следят внимателно новините за войната, тъй като високите цени на горивата може силно да повлияят както на печалбите им, така и на цените им.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, сред акцентите ще бъдат очакваните във вторник данни за потребителските разходи в Япония през февруари.

В сряда централните банки на Нова Зеландия и Индия ще вземат решение за лихвените проценти в момент, в който паричните власти в глобален мащаб запазват предпазлив подход заради несигурността около войната в Иран.

В петък инвеститорите ще получат повече информация за инфлацията в Китай през март.