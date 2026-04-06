Повечето азиатските индекси затвориха на зелено с надеждите за край на войната в Иран

Водещите индекси в Япония и Южна Корея отбелязаха ръстове в понеделник, докато няколко ключови азиатски пазара бяха затворени поради празници, като инвеститорите следяха развитието на конфликта в Близкия изток, предаде CNBC.

Японският бенчмарк Nikkei 225 нарасна с 0,55% до 53 413,68 пункта, а по-широкият показател Topix остана почти без промяна на ниво от 3644,80 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея скочи с 1,36% до ниво от 5450,33 пункта, но измерителят на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 1,54% до ниво от 1047,37 пункта.

Индийският бенчмарк Nifty 50 се повиши с 0,69% до 22 870,30 пункта, а BSE Sensex – с 0,55% до 73 721,70 пункта.

Много пазари в региона останаха затворени в понеделник поради празници, тъй като Австралия, Нова Зеландия и Хонконг празнуват католическия Великден, а континентален Китай и Тайван празнуват фестивала Цинмин.

В неделя американският президент Доналд Тръмп отправи нова серия заплахи, че ще атакува иранските електроцентрали и гражданската инфраструктура, считано от вторник, ако Техеран не отвори напълно Ормузкия проток - ключов коридор, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол. В публикация в социалната мрежа Truth Social той обеща да стовари „ада“ върху Иран.

Иран обаче отхвърли ултиматума на Тръмп за отваряне на пролива, като заяви, че този критичен воден път ще бъде напълно отворен едва след като бъдат компенсирани щетите от войната на САЩ и Израел, започнала на 28 февруари.

Въпреки острите реплики Axios съобщи, че Вашингтон и Техеран водят преговори с посредничеството на някои държави от Персийския залив за евентуално 45-дневно примирие, което би могло да сложи край на конфликта, въпреки че шансовете за постигане на частично споразумение преди крайния срок във вторник не изглеждат големи.