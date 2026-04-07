Петролът продължава да поскъпва със засилването на заплахите на Тръмп към Иран*

Цената на петрола се повишава във вторник, след като американският президент Доналд Тръмп засили заплахите си да унищожи ключова иранска инфраструктура, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,2% до 111,09 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 2,52% до 115,24 долара за барел.

Вчера Тръмп повтори позицията си, че САЩ ще унищожат електрически централи и мостове на Иран, ако близкоизточната страна не отвори отново Ормузкия проток до 20 ч. източно време във вторник (полунощ по Гринуич). Той предупреди, че ще нанесе удари срещу тази инфраструктура още в неделя.

Според него електроцентралите на Иран ще бъдат превърнати в „горящи, експлодиращи и никога повече неизползваеми“, което би представлявало нарушение на Женевската конвенция.

Президентът на САЩ каза още, че макар да иска да вземе петрола на Иран, „няма да стигне по-далеч“.

Иран предупреди, че ще отговори на подобни удари, като засили собствените си атаки срещу енергийна инфраструктура в Персийския залив - ход, който може да засили глобалния недостиг на горива и да увеличи щетите за световната икономика. Войната, която вече е в шестата си седмица, разтърси петролните пазари и предизвика сериозен шок в предлагането.

„Ако Тръмп наистина премине към режим на „пълно унищожение“, а Иран изпълни заплахите си за „по-съкрушителни“ и „по-мащабни“ ответни атаки, очакваме цената на петрола да се задържи около 120 долара за барел“, коментира Робърт Рени, ръководител на изследванията на суровините в Westpac Banking Corp. „Ако обаче Тръмп отново удължи срока на ултиматума си, засега ще останем предимно в текущия диапазон от 95 до 110 долара за барел“, посочва той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.