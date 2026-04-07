Азиатските пазари не намериха единна посока, докато инвеститорите оценяват реториката на Тръмп за Иран

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха разнопосочно движение във вторник след сесия, белязана от силни колебания. Инвеститорите следяха развитието на ситуацията около конфликта с Иран на фона на наближаващия краен срок, поставен от САЩ за сключване на споразумение за прекратяване на огъня, съобщава CNBC.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 1,74% и приключи сесията на ниво от 8728,8 пункта.

Японският Nikkei 225 почти не отбеляза промяна, като завърши деня с ръст от 0,03% до 53 429,56 пункта, а по-малкият Topix записа увеличение от 0,25% до 3654,02 пункта.

Южнокорейският индекс на сините чипове Kospi се повиши с 0,82% до 5494,78 пункта, а индексът на компаниите с по-малка капитализациа Kosdaq загуби над 1% и приключи на равнище от 1036,73 пункта.

Китайският CSI 300 остана без промяна на 4440,62 пункта. Пазарите в Хонконг останаха затворени във вторник заради великденските празници.

Индийският Nifty 50 загуби 0,16%, а Sensex спадна с 0,11%, следвайки нестабилната търговия на другите азиатски пазари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще нанесе удари по гражданската инфраструктура на Иран, ако вторник не бъде постигнато мирно споразумение, като в същото време даде да се разбере, че иранското ръководство преговаря сериозно.

Иран отхвърли предложението на САЩ за примирие и изложи свои 10 точки, включително прекратяване на военните действия в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, отмяна на санкциите и възстановяване.

Тръмп отговори на предложението, като заяви: „Те направиха... значително предложение. Не е достатъчно добро, но са направили много важна крачка. Ще видим какво ще се случи.“

„С наближаването на крайния срок [Тръмп] иска да упражни още по-голям натиск, за да ги прекара през финалната линия“, коментира Брайън Якобсен, главен икономически стратег в Annex Wealth Management.

Резките колебания на пазарите, предизвикани от новините, обаче са създали възможности за инвеститорите да преструктурират портфейлите си с оглед на дългосрочна възвръщаемост, отбеляза Якобсен. „Когато геополитическите опасения засегнат пазара, цените обикновено се променят хаотично. Именно тогава един проницателен инвеститор може да подобри портфейла си.“