Изтичането на крайния срок на Тръмп към Иран помрачава настроенията на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва със спадове с наближаването на крайния срок, поставен от американския президент Доналд Тръмп към Иран за отварянето на Ормузкия проток, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,2%. Широкият пазарен показател S&P 500 спада с 0,3%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,4%.

Тръмп е поставил краен срок до 20:00 ч. източноамериканско време (полунощ по Гринуич) САЩ и Иран да постигнат споразумение за повторното отваряне на ключовия морски маршрут. В противен случай, по думите му, САЩ ще унищожат електроцентралите и мостовете на Иран. Последните му коментари и нови съобщения обаче подсказват, че подобно споразумение дотогава е малко вероятно.

„Цяла една цивилизация ще загине тази вечер и никога повече няма да бъде възкресена. Не искам това да се случи, но вероятно ще стане“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

По-рано през деня стана ясно, че САЩ са атакували военни цели на иранския остров Харг, съобщава Bloomberg. Рано във вторник американските сили са нанесли удари по обекти, подобни на тези, които бяха атакувани миналия месец. Ударите обаче не са били насочени към енергийната инфраструктура на острова, който е ключов център за износ на петрол.

Последните новини около конфликта натежаха върху цените на акциите и подкрепиха тези на петрола. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,11% до 109,89 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,57% до 115,3 долара за барел.

Междувременно The Wall Street Journal също съобщи, че преговарящите не са оптимисти, че споразумение между САЩ и Иран може да бъде постигнато преди крайния срок на Тръмп.

„Съгласни сме с това мнение - пълно и окончателно споразумение няма да бъде постигнато до тази вечер“, пише Адам Крисофули от Vital Knowledge. „Въпреки това, тъй като опциите пред Тръмп са толкова неблагоприятни, САЩ вече са постигнали по-голямата част от стратегическите си цели, преговорите продължават и Иран е направил някои (макар и малки) отстъпки по въпроса за Ормузкия проток, вероятно Пентагонът и израелските сили няма да започнат мащабна кампания срещу цивилна инфраструктура по-късно днес“, добавя той.

При индивидуалните акции един светъл лъч на пазара е Broadcom, чиито книжа поскъпват с 4%, след като компанията се съгласи да доставя чипове за изкуствен интелект (AI) на Google.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,36%, а тази по 30-годишните - до 4,929%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, остава без промяна на ниво от 99,979 пункта.

Златото поевтинява с 0,18 на сто и се търгува на цена от 4679,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.