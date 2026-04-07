Мрачните настроения около войната в Иран надвиснаха и над европейските борси

Европейските индекси приключиха сесията във вторник с понижения на фона на наближаването на крайния срок, поставен от американския президент Доналд Тръмп към Иран за отварянето на Ормузкия проток, предаде CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 спадна с близо 1% до 590,92 пункта, като обърна ръста, отбелязан по-рано през деня. Повечето сектори и големите регионални борси затвориха на отрицателна територия.

Германският показател DAX също се понижи с почти 1% до ниво от 22 937,65 пункта, а френският измерител САС 40 изтри 0,67% до ниво от 7908,74 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 спадна с 0,84% до 10 348,79 ниво.

Тръмп е поставил краен срок до 20:00 ч. източноамериканско време (полунощ по Гринуич) САЩ и Иран да постигнат споразумение за повторното отваряне на ключовия морски маршрут. В противен случай, по думите му, САЩ ще унищожат електроцентралите и мостовете на Иран. Последните му коментари и нови съобщения обаче подсказват, че подобно споразумение дотогава е малко вероятно.

„Цяла една цивилизация ще загине тази вечер и никога повече няма да бъде възкресена. Не искам това да се случи, но вероятно ще стане“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

По-рано през деня стана ясно, че САЩ са атакували военни цели на иранския остров Харг. Рано във вторник американските сили са нанесли удари по обекти, подобни на тези, които бяха атакувани миналия месец. Ударите обаче не са били насочени към енергийната инфраструктура на острова, който е ключов център за износ на петрол.

На регионално ниво Commerzbank съобщи, че плановете за поглъщане от страна на UniCredit не са успели да демонстрират достатъчен потенциал за създаване на стойност за акционерите ѝ. От германската банка посочиха в изявление, че след преговорите между двата кредитора вече няма основание за сделка с италианската UniCredit, както и че Commerzbank възнамерява да се съсредоточи върху успешното изпълнение на стратегията си за самостоятелно развитие.

Акциите на германската бнка, търгувани на борсата във Франкфурт, поскъпнаха с 0,5%, а тези на UniCredit – с 0,4% в Милано.

Книжата на Universal Music поскъпнаха с 11,4% в отговор на предложението за поглъщане на стойност 64 млрд. долара от Pershing Square.