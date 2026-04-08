Двуседмичното примирие между САЩ и Иран смъкна цената на петрола под 100 долара*

Цената на петрола спадна под 100 долара за барел, след като САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично примирие чрез посредничеството на пакистанските власти. Очаква се то да спре американско-израелската военна кампания в замяна на това Техеран да отвори отново Ормузкия проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 14,09% до 93,87 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 15,21% до 95,77 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието зависи от това Иран да отвори отново протока и че то ще позволи споразумение „да бъде окончателно финализирано и сключено“.

Иран прие предложението на Пакистан за примирие, като безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в координация с въоръжените сили на страната за период от две седмици, заяви външният министър Абас Арагчи. Израел също се е съгласил на пауза в бойните действия, според представител на Белия дом.

Настоящият план включва позволение Иран и Оман да събират такси от корабите, преминаващи през протока, съобщи Associated Press, позовавайки се на регионален представител. САЩ ще помогнат за справяне със струпването на кораби във водния път, каза Тръмп. Делегации на САЩ и Иран са поканени да се срещнат в Исламабад в петък, за да продължат преговорите за „окончателно споразумение“, заяви пакистанският премиер Шахбаз Шариф в социалната мрежа X.

„Ще е необходимо нещо наистина изключително, за да спадне цената отново под 80 долара за барел,“ смята Джейсън Шенкер, главен икономист на Prestige Economics LLC. „Но почти всяко проваляне в тези преговори за примирие може много бързо да ни върне на нивото над 100 долара за барел“, добавя той.

Почти пълното затваряне на Ормузкия проток, през който обикновено преминава около една пета от световния петрол и втечнен природен газ, разтърси енергийните пазари. Въпреки спада на цените днес WTI все още е с над 40% по-скъп, откакто конфликтът започна в края на февруари.

„Това беше пазар, който отчаяно се нуждаеше от добри новини,“ казва Джон Гилбърт, анализатор в eToro. „Виждаме незабавна разпродажба на суров петрол, тъй като пазарите започнаха да оценяват вероятността Ормузкият проток да бъде отворен отново. Това показва колко геополитически риск беше включен в цената на петрола и колко бързо може да се разсее скока ѝ, когато има реален път към деескалация на напрежението“, посочва той.

„Петролът може да поевтинее още, когато ключовите детайли на споразумението за примирие бъдат представени на пазара“, казва Вивек Дар, анализатор в Commonwealth Bank of Australia. „Ще бъде внимателно наблюдавано това колко силно Иран ще настоява за условията си, защото това може да ограничи по-нататъшното значително понижение на цените“, посочва той.

Обявяването на примирието от Тръмп стана факт около 90 минути преди крайния срок, който той беше поставил на Иран да отвори протока или да се изправи пред масирани бомбардировки. Преди това напрежението се засили с военна ескалация и агресивни изявления от страна на американския президент, включително негови публикация, според които „цяла цивилизация ще загине тази нощ“.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.