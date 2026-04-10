S&P 500 затвори със спад, но отбеляза най-добрата си седмица от ноември

Американският широк пазарен индекс S&P 500 леко се понижи в петък, но все пак завърши седмицата със стабилен ръст, докато трейдърите наблюдаваха крехкото двуседмично примирие между САЩ и Иран, предава CNBC.

Бенчмаркът спадна с 0,12%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite се повиши с 0,35%, подкрепен от поскъпването на акциите на водещи компании като Nvidia и Broadcom. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,56%.

S&P 500 нарасна с повече от 3% от понеделник насам, отбелязвайки най-добрата си седмица от ноември насам. Nasdaq се повиши с над 4%, също регистрирайки най-доброто си представяне от ноември. Dow е добавил около 3% от началото на седмицата.

Американският президент Доналд Тръмп в петък обвини Иран в „изнудване на света чрез използване на международните водни пътища“, като написа в социалната мрежа в Truth Social, че лидерите му „не осъзнават, че нямат никакви карти“ и че „единствената причина да са живи днес е да преговарят“.

Това се случва ден след като държавният глава предупреди, че Иран не трябва да налага такси на петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток, като написа: „По-добре да не го правят или ако го правят - да спрат веднага!“

Цените на петрола се колебаеха, като несигурността около повторното отваряне на протока влияеше на пазара. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 1,31% до 94,66 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,68% до 96,23 долара за барел.

Инфлацията беше още един фокус за инвеститорите тази седмица, докато те анализираха ключови данни на фона на опасения, че нарастващите цени на енергоносителите, предизвикани от конфликта в Близкия изток, могат да се прехвърлят върху американската икономика.

Докладът за потребителските цени (CPI) за март показа, че инфлацията е в съответствие с очакванията, ускорявайки се с 0,9% за месеца и с 3,3% на годишна база. Това включва и 10,9% ръст на енергийните разходи заради конфликта. Когато обаче се изключат цените на енергоносителите, инфлацията се оказва сравнително стабилна - базовият показател се е повишил само с 0,2% за месеца и с 2,6% на годишна база, което е под очакванията на икономистите.

Въпреки това войната води до ръст на инфлационните очаквания. Според проучване на Мичиганския университет, публикувано в петък, потребителите очакват инфлацията да достигне 4,8% през следващата година - с цял процентен пункт повече спрямо март.

„Федералният резерв ще направи всичко възможно да пренебрегне данните за март и април“, коментира Тим Холанд, главен инвестиционен директор в Orion, при условие че има „изход от конфликта между САЩ, Израел и Иран“.

Холанд смята, че войната вероятно ще „затихне“ и цените на петрола ще се нормализират, но предупреждава, че инвеститорите трябва да започнат да се тревожат, ако цената на WTI остане около 100 долара за барел до началото или средата на юни.

„Това може да създаде токсична комбинация от вече ниско потребителско доверие и рязко повишени инфлационни очаквания“, казва той. „Подобен сценарий ще е сложна ситуация за икономиката и ще постави Федералния резерв в много трудна позиция.“

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,321%, а тази по 30-годишните - до 4,914%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,15% до 98,67 пункта.

Златото поевтиня с 0,84 на сто до цена от 4777,5 долара за тройунция.