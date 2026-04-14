Цената на биткойна стигна 4-седмичен връх заради очакванията за сделка с Иран

Биткойнът поскъпва във вторник, достигайки до най-високото си ценово равнище от поне четири седмици на фона на подновените надежди за постигане на споразумение между САЩ и Иран.

Монетата стигна 74 901 долара – най-високото си ниво от 17 март насам, преди да компенсира част от ръстовете, съобщава Bloomberg. Минути преди 10:30 ч. българско време цената ѝ е 74 699 долара, което е ръст от 5,6% за денонощието. При другите монети също има повишения на стойността: етерът поскъпва с 8,8%, рипълът – с 3,1%, а соланата – с 4,8%.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Търговията е факт, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че властите в Иран са се свързали с администрацията в САЩ за евентуално провеждане на мирни преговори, въпреки че Вашингтон наложи своя морска блокада на Ормузкия проток.

„Биткойнът следва ралито при по-широкия кръг рискове активи“, посочва Деймиън Лох, главен инвестиционен директор на Ericsenz Capital. „Въпреки че беше инициирана блокада, пазарът прие за положително това, че Тръмп на практика удължи времевата рамка за сключване на сделка и че се съобщава, че иска да постигне още един кръг от преговори“, заяви още той.

По думите на Лох биткойнът „продължава да се търгува по-добре от по-широкия кръг рискови активи“, но може и да няма значително движение на цената нагоре, докато в САЩ не бъде приета регулаторната рамка за дигиталните активи Clarity Act.

От октомври, когато цената на най-старата криптовалута се срина от рекордните 126 хил. долара, монетата се търгува предимно в ограничен диапазон. Тя обаче се представя по-добре от повечето традиционни активи, откакто започна американската война в Иран в края на февруари. Цената ѝ е нагоре с над 10% от 27 февруари насам, докато тази на златото е надолу с 10%. Широкият индекс S&P 500 остава предимно без изменение за същия период.

Обикновено биткойнът се търгува в синхрон с рисковите активи – модел, който следва отново.

„Биткойнът се държи повече като класически рисков актив, отколкото като традиционен актив убежище“, коментира Тони Сикамор, анализатор на IG Markets. Според него за да има по-бичи настроения в средносрочен план, цената на токена трябва по-трайно да се задържи над 79 хил. долара.