Подновените тревоги около САЩ и Иран тласкат американските индекси надолу*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с понижения, след като напрежението между САЩ и Иран се изостри през уикенда, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 0,1%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се понижават с по 0,2%.

Въпреки това загубите на фондовия пазар остават ограничени, тъй като трейдърите трудно могат напълно да калкулират най-лошия възможен сценарий около конфликта, особено след като акциите се възстановиха от нива близо до корекция и достигнаха исторически върхове.

„Новините от Близкия изток през уикенда бяха като цяло негативни, както беше и миналия уикенд, но общият процес все още изглежда се движи към деескалация“, коментира Адам Крисaфули от Vital Knowledge.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че САЩ са обстрелвали и задържали товарен кораб под ирански флаг в Оманския залив. Това се случи, след като Иран отказа да участва в нов кръг мирни преговори в Пакистан, планирани от Вашингтон.

Според Тръмп корабът „е под санкции на Министерството на финансите на САЩ заради предишна история на незаконна дейност“.

„Ние имаме пълен контрол над кораба и проверяваме какво има на борда“, написа той в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп също така заплаши да унищожи всички електроцентрали и мостове в Иран, ако страната не се съгласи на сделка със САЩ. Примирието между двете страни изтича тази седмица.

Американският президент каза още, че американската блокада на Ормузкия проток ще остане в сила, докато Техеран не се съобрази с исканията на Вашингтон.

Цените на петрола отново поеха нагоре след тези новини. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,98% до 93,07 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 4,1% до 87,29 долара за барел.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,25%, а тази по 30-годишните - до 4,883%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,01% до 98,089 пункта.

Златото поевтинява с 0,82 на сто и се търгува на цена от 4839,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.