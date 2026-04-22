S&P 500 и Nasdaq покориха нови рекорди

Два от индексите на Уолстрийт затвориха на рекордно високи нива в сряда заради удължаването на примирието между САЩ и Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна също така, че очаква мирните преговори да продължат, вероятно още в петък.

Пазарните участници освен това насочиха вниманието си отвъд конфликта в Близкия изток, към сезона на отчетите за първото тримесечие, който продължава да набира скорост.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average нарасна с 0,69% до 49 490,03 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 добави 1,05% до 7137,9 пункта, а технологичният индекс Nasdaq – 1,64% до 24 657,57 пункта, което са рекордно високи стойности.

„Както е при повечето кризи, вниманието и осведомеността на инвеститорите за риска избледняват с проточването на кризата. В този случай има оправдание – икономическите данни са по-стабилни от повечето очаквани, корпоративните печалби са силни, а прогнозите за растеж на финансовите резултати на бизнесите остават високи. Това прави коефициента P/E за акциите по-разумен (макар и все още над 10-годишната му средна стойност)“, коментира пред Investing.com Оливър Пърши, старши вицепрезидент на Wealthspire Advisors.

Според него „ефектът на богатството“ е в разгара си – стойността на инвестициите по пенсионните сметки на американците и на жилищата им е на рекордно високи нива, а общата инфлация не е толкова лоша, колкото предполагат заглавията и цените на бензина.

Комбинацията от тези фактори помага за засилване на оптимизма на инвеститорите, но основният въпрос е колко ще продължи това, добавя Пърши.

Иран и САЩ продължават да спорят за контрола над Ормузкия проток, както и по развитието на ядрената и ракетната програма на ислямската република. Иранските военни са атакували два кораба в пролива днес. Иранските държавни медии твърдят, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция е завзел корабите.

Тръмп настоява обаче, че американската блокада на иранските пристанища остава, което според външния министър на Иран представлява „акт на война“.

Цените на петрола се повишиха в сряда, като фючърсите върху сорта „Брент“ надхвърлиха 101 долара за барел.

Златото също поскъпна, като спот цената нарасна с 0,7% до 4753,92 долара за тройунция, а фючърсите добавиха 1,1% до 4773,50 долара.