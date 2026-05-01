Пазарите в Австралия и Япония завършиха първомайската сесия с ръстове

Пазарите в Австралия и Япония завършиха редовната търговия в петък с ръстове, следвайки движенията нагоре на Wall Street, съобщава CNBC.

Австралийският показател ASX 200 напредна с 0,7% до 8729,8 пункта.

В Токио бенчмаркът Nikkei прибави почти 0,4% до 59 513,12 пункта, а по-малкият Topix прибави също 0,4% до 3728,73 пункта.

По-рано японската йена поскъпна с най-много от поне две години насам спрямо долара, след като властите в Токио са предприели интервенция на валутния пазар. Това бе потвърдено от източник на Bloomberg.

Йената поскъпна с около 3% и стигна цена от 155,5 за долар в четвъртък – за първи път от поне февруари, преди да поевтинее отново до 156,39 за долар към 11:20 ч. българско време в петък.

Петролът също поскъпна по време на азиатската търговия, като сортът Брент за кратко мина 126 долара да барел, след като изданието Axios съобщи, че американската армия ще брифира президента Доналд Тръмп за възможни действия срещу Иран. Държавният глава също така обяви, че няма да премахва морската блокада на иранските пристанища.

Повечето водещи пазари в Азия са затворени за Деня на труда.