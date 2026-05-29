Най-богатите инвеститори изтеглят пари от САЩ и ги насочват другаде

Компаниите за семейно богатство планират най-голямата си промяна в състава на портфейлите си от години насам, като много от тях местят парите си извън САЩ.

Според ново проучване цели 60% от семейните компании планират да направят стратегически промени в разпределението на инвестициите си през следващата година. Това е около два пъти повече от нивото през последните пет години, според доклада на UBS Global Family Office Report, цитиран от CNBC. Сред тези, които правят промени, много фирми намаляват своите активи в САЩ и добавят такива на развиващите се пазари.

В световен мащаб Северна Америка е единственият регион, където компаниите планират да намалят разпределението си на средства през следващите 12 месеца. Те планират да добавят капитал в Латинска Америка и Африка, става ясно още.

„Миналата година всички семейни компании бяха силно загрижени заради напрежението около световните търговски мита“, посочва Джон Матюс, ръководител на UBS за управление на частното богатство за Северна и Южна Америка. „Днес наистина се преминава към геополитическото напрежение по света, световният дълг и сега лихвените проценти. И не става въпрос само за краткосрочните последици, но и дългосрочните последици от тях“, допълва той.

Тенденцията отразява по-широко отдръпване от САЩ от страна на фирмите за семейно богатство – частните инвестиционни подразделения на най-богатите семейства в света. Силно концентрираният фондов пазар в САЩ и опасенията от балон при изкуствения интелект (АІ), митата, поевтиняващият долар, нестабилните икономически политики и нарастващата доходност по дълга и облигациите накараха много семейни фирми да намалят експозицията си към САЩ и да разпределят повече от парите си на други места по света.

Консултантите предупреждават, че не става въпрос толкава за търговия тип „Продай Америка“. По-скоро международните семейни инвестиционни компании искат да бъдат по-диверсифицирани географски с увеличаването на международните кризи.

Войните в Украйна и Иран, променящите се мита, имиграционните и дълговите битки направиха света по-сложен инвестиционен пейзаж. Без истинско безопасно убежище, най-добрата стратегия е да се балансират рисковете по целия свят.

Новата ключова фраза при инвестирането на семейните компании е „диверсификация на юрисдикциите“ – разпределяне на пари в множество държави за хеджиране на риска. Две трети от семейните компании вече имат своите банкови активи в поне три юрисдикции, според проучване на UBS. Близо една трета ги имат в поне четири юрисдикции, включително Латинска Америка, САЩ, Китай, Европа, Близкия изток и Азия.

Главна цел е да се намали експозицията към щатски долари – или както някои го наричат: ​​„дедоларизация“. Повече от една четвърт от семейните компании планират да намалят своите активи, деноминирани в щатски долари, според проучване на UBS. Две трети от фирмите заявиха, че очакват доверието в резервната роля на щатския долар да спадне, а според почти половината те имат свръхекспозиция към долара.

Швейцарският франк и еврото са предпочитаните валути за диверсификация, според проучването.

Според семейните компании риск номер 1 през следващите 12 месеца – както и през следващите пет години – е геополитическата несигурност, според проучването. Вторият по важност риск е международната търговска война. Хиперинфлацията, кибератаките и дълговите кризи също са посочени като високи рискове.

„Тези сили сочат към подготовка не само за краткосрочна нестабилност, но и за продължителен период на повишен и взаимосвързан риск“, според проучването. „Семейните компании изглежда се фокусират върху изграждането на устойчивост в по-широк и по-сложен рисков пейзаж, комбинирайки корекции в разпределението на активите си с мултишоринг (активност в различни юрисдикции, бел. ред.) стратегии“, се посочва още.

Семейните компании планират да увеличат инвестициите си в акции на развиващи се пазари, както и в инфраструктура и злато, показват още данните. Те планират леко да намалят паричните си средства, както и недвижимите си имоти.

Има обаче голямо и все по-нарастващо разминаване между фирмите за управление на семейно богатство в САЩ и тези в чужбина. Компаниите в САЩ са доволни да останат концентрирани у дома, като съобщават, че са увеличили дела си от активи в САЩ през последната година от средно 86% на 88%.

Северна Америка също така представлява по-голямата част от световните семейни инвестиции с 53% от всички международни семейни активи.

И все пак семейните инвестиционни компании извън САЩ връщат повече пари обратно в родните си страни или на други пазари извън Америка. Китайските семейни фирми например вече са с половината от активите си, инвестирани в Западна Европа. Западноевропейските семейни компании пък са с 41% от активите си, инвестирани в родния си регион, според проучването.

„Семейните компании в САЩ всъщност са още по-решени“, отбелязва Матюс. „Но всички останали семейни фирми по света сега диверсифицират дейността си вън от ценни книжа, деноминирани в долари“.