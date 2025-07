Финансовите министри на Г-20 подкрепиха независимостта на централните банки

Финансовите министри от Г-20 подчертаха важността на независимостта на централните банки, като се ангажираха да засилят сътрудничеството в съвместна декларация, публикувана в петък след двудневна среща в Южна Африка, предава Ройтерс.

В първото си комюнике от октомври миналата година насам министрите и централните банкери подчертаха несигурността в световната икономика, причинена от конфликти, търговски напрежения и чести екстремни метеорологични явления.

Въпросът за независимостта на централните банки тежеше над срещата в крайбрежния град Дърбан в Южна Африка, след като американският президент Доналд Тръмп многократно разкритикува председателя на Федералния резерв Джером Пауъл за това, че не е намалил лихвените проценти, а атаките му разтърсиха световните финансови пазари.

Значението на това комюнике е, че то изобщо съществува, въпреки че разтегнатият му характер отново подчертава необходимостта от цялостно рационализиране на Г-20, заяви Марк Собел, бивш висш служител на Министерството на финансите, който сега е американски председател на Official Monetary and Financial Institutions Forum.

„Силната и добре дошла защита на независимостта на централните банки се откроява, имайки предвид погрешните атаки на президента Тръмп срещу председателя Пауъл“, каза той.

Комюникето беше постигнато в отсъствието на американския министър на финансите Скот Бесънт от двудневната среща, като Вашингтон беше представляван от Майкъл Каплан, и.д. заместник-министър на финансите по международните въпроси.

Бесънт пропусна и предишната среща на финансовите министри от Г-20 в Кейптаун през февруари, въпреки че Вашингтон трябва да поеме ротационното председателство на Г-20 през декември.

„Централните банки са твърдо ангажирани да гарантират ценова стабилност в съответствие със своите мандати и ще продължат да коригират политиките си в зависимост от данните. Независимостта на централните банки е от решаващо значение за постигането на тази цел“, се казва в комюникето.

Заместник-министърът на финансите на Южна Африка Дейвид Масондо заяви пред репортери, че резултатите от срещата, съдържащи се в комюникето, са „одобрени от всички членове“ и са фокусирани върху „стратегически макроикономически въпроси“. Когато в миналото членовете не са успявали да постигнат консенсус по дадена декларация, те са издавали резюме или „декларация на председателя“, в която са очертани различните позиции на членовете.

Представител на Белия дом не коментира конкретно комюникето от петък, но заяви, че Вашингтон „клони към план за завръщане към основите“, когато поеме председателството на Г-20.

В комюникето се признава и „значението на Световната търговска организация за напредъка по търговските въпроси“, като се добавя, че организацията се нуждае от реформа.

Постигането на споразумение се смята за постижение, въпреки че комюникетата, издавани от Г-20, не са обвързващи.

Групата е създадена с цел координиране на финансовата политика след азиатската финансова криза в края на 90-те години, преди да се разшири с включването на държавни лидери по време на световната финансова криза през 2008 г.

„Смятам, че постигнатото в тази обстановка е огромен успех“, заяви южноафриканският министър на финансите Енох Годонгана след срещата на групата, в която участват също Китай, Русия, европейски и големи нововъзникващи икономики.

Джош Липски, председател на международната икономика в Атлантическия съвет, коментира факта, че Г-20 е издала комюнике: „Това е положителен знак в навечерието на годината на американското председателство. Показва някакъв вид инерция.“