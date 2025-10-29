Парите в обращение намаляват – хората се освобождават от тях преди приемането на еврото

В края на септември парите в обращение в България са над 27,224 млрд. лв., като за една година намаляват с 10,3%, или с 3,132 млрд. лв. Намалението на парите в обращение е резултат от постепенното освобождаване от страна на населението и бизнеса от запасите им от налични пари в контекста на предстоящото от 1 януари 2026 г. приемане на еврото за законно платежно средство в България, коментира Българската народна банка (БНБ).

Източник: БНБ

През третото тримесечие на тази година парите в обращение намаляха с 2,098 млрд. лв., или със 7,2% в сравнение с края на юни. И през трите месеца на този период те отбелязаха отрицателен месечен растеж, като най-голямо бе намалението им през септември (4,1%).

Източник: БНБ

В края на септември делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение бе 97,71%, а на разменните монети – 2,28%. През третото тримесечие на годината делът на банкнотите намаля с 0,12 процентни пункта за сметка на същото увеличение на дела на разменните монети.

Купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение

В края на септември в обращение са 533,7 млн. броя банкноти, които са с 6,3% по-малко в сравнение с края на юни. За този период общата им стойност намаля със 7,3% и към 30 септември достигна 26,557 млрд. лв.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2025 г. е 49,76 лв., което представлява намаление с 0,54 лв. спрямо края на второто. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 0,67 лв., или с 1,4%, вследствие главно на все още значителното количество банкноти от по-високите номинали, които продължават да циркулират в паричното обращение.

С най-голям дял (40,21%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на тази година продължи да е банкнотата от 50 лева, като към 30 септември в обращение бяха 214,6 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (6,26%) е броят на банкнотите с номинал 5 лева.

Спрямо края на юни в структурата по брой на банкнотите в обращение растат дяловете на номиналите от 5, 10 и 20 лева, като най-голямо е увеличението (с 0,39 процентни пункта) на дела на 20-левовите банкноти. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност от 50 и 100 лева намаляха, като по-голямо (с 0,60 процентни пункта) бе намалението на дела на 50-левовите банкноти.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение намаля със 71,2 млн. (11,8%), а стойността им – с 3,137 млрд. лв. (10,6%). За период от една година централната банка отчита намаление на броя на банкнотите от всички номинали, като с по-бърз темп се понижи броят на банкнотите от по-високите номинали (50 и 100 лева).

Спрямо края на септември 2024 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение намаляха дяловете на тези от 10, 20 и 50 лева, като по-съществено бе понижението на дела на 50-левовите банкноти (с 1,3 пр. п.). Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5 и 100 лева се увеличиха, като по-голямо (с 1,46 пр. п.) е повишението на дела на 100-левовите банкноти.

В края на септември 2025 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 100 лева е над 13,316 млрд. лв., което представлява най-големият дял (50,14%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0,63%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева.

От БНБ информират, че в края на септември в обращение са близо 3,382 млрд. броя разменни монети, които са с 2,5 млн. броя, или с 0,1% повече в сравнение с броя им в края на юни. За същия период обаче общата им стойност намаля с 12,5 млн. лв., или с 2%.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на третото тримесечие на 2025 г. е 0,18 лв. и намалява с 0,01 лв. както спрямо края на второто тримесечие, така също и за едногодишен период.

Променя се общата тенденция към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали. Увеличение се наблюдава при броя на разменните монети от 1, 2, 5, 10 и 20 стотинки. През третото тримесечие най-голямо в процентно изражение (с 0,7%) е нарастването при разменната монета с номинал 10 стотинки, а най-малко (с 0,3%) – на броя на монетите от 1 стотинка. Намаление беше отчетено при разменните монети от 50 стотинки и от 1 и 2 лева, което е най-голямо при монетите от 2 лева – с 3,9%.

Въпреки общата тенденция към намаляване на парите в обращение от началото на тази година, продължаващото нарастване на разменните монети в обращение (при значителен спад в темпа) е главната причина за положителния растеж на стойността им на годишна база. За разлика от предходни периоди, основен принос за общото им нарастване по стойност имат разменните монети от по-ниските номинали. За едногодишен период към края на септември 2025 г. монетите от 20 стотинки в обращение растат с 2,6 млн. лв. (4%).

Фалшиви пари

За периода от юли до септември в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 2896 броя неистински български банкноти, които са циркулирали в паричното обращение.

В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2025 г. фалшиви книжни пари най-голям е делът на тези от 50 лева (94,89%).

По-малки са дяловете на неистинските банкноти от 100 и 20 лева, съответно 3,14% и 1,76%. С най-малък дял (0,21%) бяха задържаните неистински банкноти от 10 лева.

В периода юли – септември бяха регистрирани и задържани общо 138 броя неистински български разменни монети, от които шест броя циркулирали в паричното обращение. Сред задържаните неистински разменни монети най-голям беше броят на тези от 2 лева – 134.

В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през третото тримесечие на 2025 г. в БНБ са регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 423 броя евро (в това число 103 циркулирали в паричното обращение), 165 броя долари, циркулирали в паричното обращение, и три банкноти от други чуждестранни валути, циркулирали в паричното обращение.