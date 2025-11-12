Изабел Шнабел от ЕЦБ: Рисковете за инфлацията са във възходяща посока

Рисковете за инфлацията в еврозоната са във възходяща посока, тъй като икономиката набира инерция, а правителствата започват да харчат значителни суми за военни и инфраструктурни проекти. Това смята членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Изабел Шнабел, цитирана от Bloomberg.

„Моята представа е за икономика, която се възстановява, с очакван значителен фискален стимул, който подкрепя растежа“, посочи тя. „Това ме води до извода, че ако има риск, той е по-скоро леко насочен нагоре“, добави Шнабел, смятана в момента за най-яркия представил на „ястребите“ в ЕЦБ.

Описвайки лихвените проценти като „на напълно добро място“, германският финансист заяви на конференция на BNP в Лондон, че централните банкери трябва да останат внимателни към нарастването на цените на храните, които „все още са доста високи“, както и към „упоритостта“ на инфлацията в сектора на услугите.

Повечето представители на ЕЦБ са доволни от настоящите параметри на паричната политика, при положение че инфлацията е близо до 2%, а икономиката продължава да расте въпреки митата на американския президент Доналд Тръмп. Някои обаче твърдят, че по-нататъшни намаления на лихвите - в допълнение към направените вече осем понижения с по четвърт пункт - не бива да се изключват.

Този дебат може да набере сила, ако новите прогнози на ЕЦБ през декември покажат по-продължително забавяне на инфлацията под целта от очакваното.

Изабел Шнабел заяви, че не се притеснява от малки отклонения от целта от 2%, омаловажавайки потенциалните низходящи рискове. Според нея засега няма признаци, че евтините китайски стоки заливат Европа заради американските мита, а курсът на еврото се е стабилизирал след скорошното си поскъпване.

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.