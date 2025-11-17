Заместник-председателят на ЕЦБ: Рисковете за финансовата стабилност остават повишени

Рисковете за финансовата стабилност остават високи поради непредвидимите перспективи за световната икономика и търговията. Това заяви заместник-председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос по време на реч във Франкфурт, цитиран от Bloomberg.

„Уязвимостта остава повишена предвид несигурността около геоикономическите тенденции и крайното въздействие на митата на американския президент Доналд Тръмп в една нестабилна международна среда“, каза Де Гиндос.

Той посочи като притеснения „високите оценки и концентрацията на финансовите пазари, експозициите към кредитен риск за компании, чувствителни към митата, и държавен риск в някои големи развити икономики“.

На този фон Луис де Гиндос заяви, че поддържането на устойчивостта на банките и на по-широката финансова система е „ключово“, като призова за по-строг мониторинг за небанковия сектор.

Той говори преди шестмесечния Преглед на финансовата стабилност на ЕЦБ през следващата седмица, който ще оцени нарастващите заплахи за банките - основният източник на финансиране за корпоративния сектор в региона. Европейската икономика досега се справя изненадващо добре с посочените от него рискове и в момента ЕЦБ не е склонна да понижава лихвите допълнително.

Според заместник-председателя растежът се оказва малко по-добър от очакваното, докато инфлацията продължава да се доближава до целта от 2% в средносрочен план.

Централните банки и финансовите регулатори по света напоследък предупреждават за рискове за финансовата стабилност като завишените оценки на компании, свързани с изкуствения интелект (AI), предизвикателствата пред независимостта на Федералния резерв и бързия растеж на стейбълкойните.

Германската централна банка предупреди този месец, че геополитическото напрежение, търговските конфликти и нарастващият публичен дълг в Европа натежават върху стабилността на германската финансова система, добавяйки риска от рязък пазарен спад, при положение че цените на акциите и облигациите вече са „значително завишени“.

Международният валутен фонд (МВФ) миналия месец също подчерта опасностите, идващи от небанковите институции, като посочи, че традиционните банки могат да понесат „значителен“ удар по капитала, ако се появят проблеми в тези части на системата, включително хедж фондове и алтернативни управляващи активи.

В отделни свои изявления представители на централните банки на Нидерландия и Ирландия изразиха сходни опасения с тези на Луис де Гиндос.

„Глобалната несигурност е достигнала нива, невиждани от десетилетия, обхващайки множество сфери“, се посочва в позиция на Нидерландската централна банка. „В резултат вероятността от шокове за икономиката и финансовата система остава висока. Въпросът вече не е дали ще се случат такива сътресения, а кога и къде.“

Междувременно гуверньорът на Ирландската централна банка Габриел Маклуф заяви, че несигурността остава висока, като вторичните ефекти от новите търговски договорености със САЩ все още не са напълно видими.

„Продължава разминаването между високите нива на икономическа несигурност и завишените пазарни оценки“, каза той. „Отрицателно развитие в перспективите за американски компании, свързани с технологиите и изкуствения интелект, би могло да доведе до пазарна корекция“, посочи централният банкер.