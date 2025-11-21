Руснаците се научиха да живеят под санкции и се справят и без SWIFT и Revolut

Изваждането на повечето големи банки в Русия от системата SWIFT беше една от първите мерки, които предприе Западът в отговор на руската агресия в Украйна. Първоначално това беше голям шок, но сега паричните потоци отново се канализираха, коментира пред Bloomberg Олег Вюгин, бивш високопоставен служител в централната банка на Русия.

Има много схеми, включително и използването на криптовалути, затова и европейските институции опитват да ограничат пропуските. С последния пакет санкции например сметките на руските граждани в Revolut, включително и живеещите в Европа и Швейцария, са замразени. Ограничени са и някои платформи на криптовалути, както и електронните разплащания, с изключение на тези на притежаващи статут на постоянно пребиваващи в Европа или имащи гражданство в страна от общността и Швейцария.

В отговор на ограниченията Русия стартира свои системи - например картите "Мир" и системата за бързи разплащания СБП, която е под контрола на централната банка. Те позволяват преводи от Русия към държави от ОНД, тоест бившите социалистически републики. Така Наталия, която има бизнес в Германия, с едно телефонно обаждане може да преведе пари от своята руска банка към Армения, а оттам - без проблем към Европа. Трансферът ѝ обаче струва към 10% от преведената сума.

Някои големи банки като "Сбербанк" имат свои приложения, които позволяват парични преводи до страни, които не подкрепят западните санкции, включително и Китай, Сърбия, Южна Африка и дори до Турция.

Всички тези преводи от карта в карта и други финтех технологии са легална алтернатива на SWIFT, пише Bloomberg. Но дори и с навлизането на новите технологии повечето руснаци все още предпочитат да пътуват в чужбина с пари в брой или най-много с кредитни карти, издадени от банки в чужбина. Плащанията с карти са предизвикателство и за вътрешния пазар след изтеглянето на големите картови оператори - Visa и MasterCard, както и на приложенията за разплащане на Apple и на Google, но обикновено руснаците използват приложенията на своите банки, плащания през QR-кодове или други методи.

Същото важи и за бизнеса, казва Анатолий Аксаков, бивш ръководител на парламентарната комисия за фондовите пазари в долната камара на Държавната Дума. Малките и средните предприятия използват същите схеми за парични трансфери. Те използват подставени лица и така "замитат" следите си. Разходите за трансферите бяха 15% от преведената сума през 2024 година, когато САЩ заплашиха, че ще въвеждат вторични санкции срещу компании, опериращи с руски кредитни институции. Сега обаче има нова администрация в Белия дом и разходите намаляха до 1,5%.

Това все още е много, но не чак толкова, когато се има доверие на подставеното лице, коментира източник на Bloomberg. Според него такива трансфери отнемат около пет дни.

Когато става въпрос за Китай, схемите включват и дъщерни дружества на големи руски банки - например ВТБ - Шанхай, през която извършват вътрешнобанкови преводи

Това е адаптация към неудобната и много волатилна среда, посочва Антон Табах, главен икономист в московския кредитен център Expert RA. Той отбелязва, че компаниите поддържат голям брой партньори, с които да извършват плащанията.

Руският бизнес просто следва световния тренд, коментира Анатолий Аксаков. Според него традиционните финансови системи са стабилни, но все повече нови технологии навлизат и променят средата.