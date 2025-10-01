IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Социалният министър предлага увеличение на майчинските през втората година до 1100 лв.

Сред другите идеи са повишаване на финансовата подкрепа за първо, второ и трето дете

Снимка: Pixabay
Майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. Това предложение вече е подписано от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Той обяви новината пред журналисти по време на посещение в Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора, предава БТА.

Гуцанов предлага също, ако майката реши да се върне на работа през втората година от майчинството, да получава 75% от изплащаните средствата, докато тя приключи, а не сегашните 50%. По думите му тази мярка би стимулирала по-ранното завръщане на майките на пазара на труда и би подпомогнала икономиката. „Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства“, коментира министърът.

Сред другите идеи са повишаване на финансовата подкрепа за първо, второ и трето дете, както и разширяване на обхвата на еднократната помощ за ученици – тя да обхваща не само първи до четвърти клас и осми клас, а всички деца от първи до осми клас.

По повод Международния ден на възрастните хора Гуцанов подчерта, че грижата за тази група остава приоритет за социалното министерство. 

Предложенията си Гуцанов анонсира още пролетта, когато каза, че обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството трябва да се повиши до около размера на минималната работна заплата за страната (1077 лв., бел. ред.), или до 1100-1200 лв. 

И през тази година размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст остана без повишение - 780 лв. Периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане е 410 дни.

В годините назад многократно е обсъждано предложението обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст да бъде обвързано с размера на минималната работна заплата. За последно в края 2023 г. такава промяна в Кодекса за социално осигуряване беше внесена от „БСП за България“, но не беше подкрепена от Народното събрание. 

Сред идеите за Бюджет 2024 също беше и предложението обезщетението за втората година от майчинството да бъде равно на минималната работна заплата, която от януари 2024 г. става 933 лв., но отново беше отхвърлено.

Repoman
преди 16 минути
Това реално не е увеличаване, а само едно индексиране, защото майчинските отдавна не са били индексирани.
