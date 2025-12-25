Данъкът върху богатството и урокът на Норвегия: оставете някои милионери да си тръгнат

Седейки във вилата си на брега на езерото в швейцарския град Люцерн, Боргер Боргенхауг изпитва носталгия по внуците си и аромата на северното море в ясна лятна нощ.

Дърводелецът, превърнал се в имотен магнат, казва, че това е цената, която плаща, за да избегне високия данък върху богатството в Норвегия – годишен данък, който е прогонил стотици милионери в чужбина, докато в същото време подкрепя едно от най-равнопоставените общества в света.

„Политическият климат в Норвегия става все по-враждебен към собствениците на бизнес“, казва за Ройтерс Боргенхауг, който напуска страната през 2022 г.

С данък върху богатството, датиращ от 1892 г., и култура на откритост, която позволява на гражданите да виждат данъчните декларации на другите, Норвегия има повече опит от повечето страни в изстискването на богатите. Моделът ѝ предлага поуки за държавите, които обсъждат подобни мерки, от Великобритания до Франция и Италия, или дори град като Ню Йорк.

Изводът: данъкът върху богатството ще отблъсне някои милионери, но ако е достатъчно широкообхватен, приходите все пак може да си заслужават.

Отлив на богаташи

Данъкът беше ключов въпрос на изборите в Норвегия през септември, които върнаха на власт Работническата партия. Партията беше увеличила данъка и затегнала правилата за напускане по време на предишния си мандат.

Физическите лица плащат 1% върху нетното си богатство между 1,76 млн. и 20,7 млн. крони (174 хил. – 2 млн. долара), а от 2022 г. – 1,1% върху сума над тази стойност. Точно 671 639 души – около 12% от населението – са платили подобен данък през 2023 г.

Основните жилища се ползват с отстъпка от 75% от оценената стойност, а акциите и търговските имоти получават 20%. Включени са и активите в чужбина, но дълговете се приспадат.

Напускането на Норвегия води до данък при напускане от 37,8% върху нереализираната капиталова печалба над 3 млн. крони – например условни печалби от акции, чиято стойност е нараснала, но които все още не са продадени. Вратичките, които позволяваха на емигрантите да отлагат плащането за неопределено време, бяха затворени през 2024 г.

Промените превърнаха струйката в поток. Данни на консервативния мозъчен тръст Civita показват, че 261 жители с активи над 10 млн. крони (973 хил. долара) са напуснали страната през 2022 г., а други 254 – през 2023 г., което е над двойно повече в сравнение с типичния процент преди увеличението.

Класацията на бизнес списанието Kapital на 400-те най-богати хора в Норвегия показва, че 105 от тях сега живеят в чужбина или са прехвърлили богатството си на роднини, които живеят там. Някои от снимките им висят на „стената на срама“ в офисите на малката опозиционна Социалистическа лява партия.

Аргументи „за“: равенство и приходи

Поддръжниците твърдят, че данъкът действа като преразпределителен механизъм в страната, която премахна данъка върху наследството през 2014 г. и се нарежда сред най-богатите в света благодарение на петрола, корабоплаването и риболова.

Норвегия насочва всички приходи от петролната и газовата си промишленост към държавен инвестиционен фонд и ограничава годишните тегления до 3% от стойността на фонда съгласно самоналожено фискално правило.

Това означава, че трябва да намери други източници на приходи.

„Данъкът върху богатството прави цялостната система за данъчно облагане на физическите лица по-прогресивна, отколкото само данъкът върху доходите“, казва заместник-министърът на финансите Елен Рейтан.

Приходите от данъка са се увеличили въпреки емиграцията и сега възлизат на 0,6% от БВП, което не е незначителна сума. За сравнение, лейбъристкото правителство на Великобритания търси икономии от подобен мащаб, за да постигне фискалните си цели.

Норвегия остава сред най-равнопоставените страни в света и заема висока позиция по отношение на лекотата на правене на бизнес.

„Тези заключения предполагат, че данъкът върху богатството не пречи пряко на инвестициите или заетостта на фирмено ниво“, заяви Роберто Иаконо, професор в Норвежкия университет за наука и технологии (NTNU).

