Щерю Ножаров: БНБ трябва да се въздържа от резки движения подобно на ЕЦБ

Решението на Българската народна банка (БНБ) да затегне макропруденциалните мерки е логично на фона на очакванията за еврозоната, високата ликвидност и инфлационните рискове. Този коментар направи д-р Щерю Ножаров, икономист и преподавател в УНСС, в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria.

Той напомни, че БНБ предприе мерки превантивно за охлаждане на кредитирането. Според него обаче, е важно институцията да действа внимателно, както прави Европейската централна банка, за да не създаде допълнително напрежение на пазара и криза в паричната политика.

Д-р Ножаров смята, че антирекордният бюджетен дефицит в началото на годината не трябва да бъде повод за прибързани изводи. „Данните за бюджетния дефицит трябва да се разглеждат внимателно и без да се всява смут, тъй като се базират на двумесечни данни и експресна експертна прогноза за третия месец“, посочи той. Икономистът обясни, че значителна част от дефицита се формира именно през март заради авансови разходи от страна на държавата.

Той обърна внимание на големия ръст на производствените цени в България, който се дължи на комбинация от вътрешни и външни фактори, сред които енергийната интензивност на индустрията, бързият ръст на разходите за труд и ниската технологична ефективност. По думите му, това води до по-бавно адаптиране към шоковете в сравнение с други европейски икономики.

Д-р Ножаров заяви, че в страната ни има много сериозен времеви лаг на задържане при висок натиск върху издръжките, започнали от Covid кризата, като посочи, че войната в Украйна и геополитическото напрежение ги увеличиха. Той подчерта, че голямо влияние им оказва и ниската технологичност на индустрията ни.

Икономистът не очаква, че дори при евентуално успокояване на конфликта в Близкия изток цените на петрола да се върнат към предишните си нива. Той предположи, че ефектът върху крайните цени на горивата ще се усеща със значително закъснение заради веригите на доставки.

„Петролът категорично няма да се върне на старите цени, които бяха под 70 долара на барел. Смятам, че България в новия бюджет не трябва да залага цена по-ниска от 92-93 долара на барел“, заяви той. И добави, че у нас най-раното успокоение на цените, ако сега се постигне споразумение, ще се усети на бензиностанциите след три месеца.

