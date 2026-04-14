България ще получи 210 млн. евро от Европейския инвестиционен фонд по линия на JEREMIE

Иновативни компании в България ще получат финансиране в размер на приблизително 210 млн. евро за разработване на авангардни технологии в стратегически сектори като микроелектроника и изкуствен интелект по линия на инициатива на Европейския съюз, насочена към подпомагане на разширяването на малките дружества. Това съобщи вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Марек Мора на форума „JEREMIE България: Нови възможности“ в София, организиран от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) – част от Групата на ЕИБ – и Министерството на иновациите и растежа.

„Програмата JEREMIE България е христоматиен пример за това как публичните средства, използвани стратегически и разумно, могат да създадат цяла екосистема, която преди това не е съществувала“, коментира Марек Мора.

По линия на JEREMIE бизнесът получава подкрепа, включително дялово финансиране, като възстановените средства се връщат обратно в програмата за реинвестиране. JEREMIE България разполага със 160 млн. евро за реинвестиции – сума, която ще нараства с новите постъпления, като ще получи допълнителни 50 млн. евро рециклирано финансиране от фондове на ЕС.

По-добра предприемаческа екосистема

„Новата инвестиционна стратегия ще подобри предприемаческата екосистема и устойчивия растеж на българската икономика”, заяви служебният премиер Андрей Гюров при откриването на форума.

„Ние не просто финансираме стартиращи компании, а изграждаме предприятия, технологии и инфраструктура със стратегическа тежест за България и Европа. Това е още едно доказателство, че нашето правителство работи с ясни правила, при пълна прозрачност и с абсолютна отчетност за всяко изразходено евро за българските предприемачи и бизнес“, каза още Гюров. По думите му JEREMIE дава възможност „да задържим нашите таланти и интелектуалния си потенциал в България“.

Програмата на Европейския съюз, наречена „Съвместни европейски ресурси за микро- до средни предприятия“ или JEREMIE, има за цел да подобри предприемаческата среда и устойчивия икономически растеж в България. Европейският инвестиционен фонд, част от Групата на Европейската инвестиционна банка, ще управлява програмата до 2035 г., като разшири действащия си мандат и се фокусира върху високотехнологични области, включително квантови, космически и зелени технологии, както и финансиране за растеж (scale-up).

„Заедно с нашите партньори в България сме решени чрез ЕИФ да подкрепяме българските предприемачи, иноваторите и създателите на работни места с висока добавена стойност“, каза Марек Мора. Вицепрезидентът на ЕИБ отбеляза, че JEREMIE е доказателство, че когато средствата от ЕС се използват стратегически и професионално, те могат да имат дълготрайно положително въздействие върху бизнеса и икономиката като цяло.“

Той подчерта, че преди 15 години страната практически не е разполагала с развит институционален финансов пазар, докато днес е сред водещите в региона с активна стартъп екосистема и динамични инвестиционни фондове. Според него тази трансформация не е случайна, а резултат от последователното партньорство между България и ЕИБ чрез програмата JEREMIE България.

Мора припомни, че инициативата стартира през 2010 г. като един от първите подобни инструменти в Европа, с амбицията публичните средства да се използват не като безвъзмездна помощ, а чрез финансови инструменти – заеми, дялово участие и гаранции.

До момента програмата е подкрепила около 10 хиляди компании с финансиране в размер на 1,5 млрд. евро, като е постигнато петкратно увеличение на публичния ресурс с т.нар. револвиращ модел, при който средствата се възстановяват и реинвестират. Около 300 млн. евро вече са се върнали в системата и могат да бъдат реинвестирани.

Нова стратегия с четири стратегически направления

Марек Мора припомни, че през 2025 г. българското правителство и ЕИФ подписаха удължаване на инициативата до 2035 г. Той съобщи, че в следващите седмици ще бъде представена и нова стратегия с четири стратегически направления. Първото от тях е свързано с мащабиране на финансирането към най-съществените пропуски в екосистемата, особено в ранните етапи, когато е необходим капитал от 10 млн. евро или повече. Второто направление обхваща технологичния трансфер и развитието на т.нар. дълбоки технологии.

Вицепрезидента на ЕИБ смята, че България разполага със сериозен научен потенциал, но пътят от лабораторията до пазара остава недостатъчно развит. Той открои стратегически области като квантови технологии, микроелектроника, космически технологии, изкуствен интелект и чисти технологии.

За третото направление, свързано с отбраната, Марек Мора посочи, че инструментът за отбрана и капитали ще създаде допълнителни възможности за развитие, като отбеляза, че България вече показва силно присъствие в сектора. За пример той даде компании като „Дронамикс“ (Dronamics) и „Ендуросат“ (EnduroSat), които са доказателство, че българските иновации могат да се конкурират на европейско равнище в области, свързани с колективната сигурност.

Четвъртото направление, към което ще се насочи финансирането, обхваща инфраструктурата, като чрез Фонда на фондовете ще се подпомага развитието на транспорта, енергетиката и новите технологии.

„Групата на ЕИБ подписа пакет от 100 млрд. евро с цел разширяване на приоритетните инвестиции – от зеления преход, към който са насочени 60% от средствата, до отбрана и сигурност, където инвестициите ще се увеличат четирикратно“, очерта перспективите вицепрезидентът на ЕИБ.

Според него мащабите, свързани със стратегическата автономност, конкурентоспособността и отбраната, изискват не само увеличаване на ресурсите, но и по-ефективното им използване. Това по думите му означава мобилизиране на частен капитал и изграждане на устойчиви екосистеми, като JEREMIE България е пример за такъв подход.

Марек Мора прогнозира, че следващото десетилетие средствата на JEREMIE България ще осигурят надграждане на постигнатото – от софтуер към дълбоки технологии и от национални шампиони към европейски лидери.

„JEREMIE спомогна България да се превърне в лидер при пазарно ориентираното усвояване на европейски средства и допринесе за развитието на динамична екосистема за рисков и частен дялов капитал,“ коментира Марют Фалкстед, главен изпълнителен директор на ЕИФ. „Ще продължим да гарантираме, че ресурсите ще се насочват към най-обещаващите проекти, които развиват авангардни технологии и решения, стимулиращи иновациите, цифровизацията и устойчивия растеж”, заяви тя.

JEREMIE България ще осигури целенасочено дялово финансиране за развитието на високотехнологичните компании в следващите 10 години. Програмата ще бъде насочена към технологии с потенциал за производство на стоки с двойна употреба, насочено и към отбранителната индустрия, като се подпомогне научно-изследователската дейност в тази област. Ще бъдат подкрепени и инвестиции в енергийна, транспортна и цифрова инфраструктура.

Инициативата ще осигури и финансиране за растеж в България, за да се намали рискът успешните стартъпи при навлизане в етапа на растеж да прехвърлят дейността си или да бъдат придобивани от конкуренти отвъд Океана. България ще бъде и първата държава в Централна и Източна Европа, която ще се включи във водещата паневропейска инициатива на ЕИФ „Европейски технологични шампиони“.

Комерсиализация на проектите

Главният изпълнителен директор на ЕИФ подчерта, че при инвестициите за рисков капитал се използват финансови инструменти за по-голяма възвръщаемост и „в европейския мащаб това е стандарт за качество“. Тя смята, че за растеж освен капитал трябва да се увеличат инвестициите в технологии и затова е необходима връзка с университети, за да се научат учените на предприемачество. Целта е комерсиализация на продуктите, за да стигнат до пазара, където трябва да се изгради инфраструктура.

В разговор с вицепрезидента Лиляна Павлова, бивш вицепрезидент на ЕИБ, Марют Фалкстед обясни, че в Инициативата „Три морета“ може да се включи и Българската банка за развитие, като с новата инвестиционна стратегия, с използване на публични средства с револвиращ ефект, ще се осигури ръст на компаниите, за да стигнат до пазара, като използват възможностите на фондовете.

Снимка: Investor.bg

Христо Стоянов, мениджър „Връзки с институционални мандати, Скандинавски страни, Балтика и ЦИЕ“ в ЕИФ, напомни, че до момента Европейският инвестиционен фонд е вложил над 1,6 млрд. евро под формата на дялови инвестиции, заеми и гаранции чрез JEREMIE България – от създаването му през 2010 г. се е увеличило почти петкратно първоначалното финансиране от 350 млн. евро от структурните фондове на ЕС. „Програмата започна с 20 млн. евро, с два акселератора, като са привлечени много чуждестранни инвеститори“, добави той.

Снимка: Investor.bg

Подкрепата е стигнала до повече от 10 хиляди малки и средни предприятия и е спомогнала за превръщането на България във водещ стартъп център в Югоизточна Европа. Инвестирани са средства в над 13 фонда за рисков и частен дялов капитал, благодарение на което над 350 иновативни и новосъздадени компании са получили финансиране, включително първият български „еднорог” – финтех компанията Payhawk.

Визионерска платформа

„С новата инвестиционна стратегия насочваме ресурс към следващата фаза на растеж на българската икономика. Правим ясен преход от „екосистема за стартиране“ към „екосистема за мащабиране” — ключово вече не е само създаването на компании, а задържането им в България”, обяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова. Тя подчерта, че финансовите инструменти имат дисциплиниращ, но и мултиплициращ ефект.

Мартин Дановски, изпълнителен директор на „София Тех Парк“, посочи, че за да има сигурност и устойчивост на екосистемата трябва да се акцентира повече в човешки капитал, за да останат талантите в България. Той обясни, че с Фонд на фондовете вече е постигнато качество на проектите, финансирани от фондовете, които излязоха и в региона.

Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor България, добави, че това е в резултат на качеството и експертизата на мениджърите, които се фокусират върху проекти за изпълнение в региона, но профилирани на европейска база.

Снимка: Investor.bg

Теодор Радонов, ръководител на офиса на Групата на Европейската инвестиционна банка, обясни, че JEREMIE започна като експеримент в Европа преди 15 години, като страната ни вече има 30 фонда и дейността ѝ се забелязва в Европа. „Навлизаме във фаза 2. България е първата държава от Централна и Източна Европа, която участва в няколко общоевропейски инициативи и това дава нов, регионален аспект на екосистемата“, каза още той.

Очакванията му са в следващите 5-10 години страната ни да запази лидерската си позиция с успех за предприемачите, които знаят, че зад тях стои институция като ЕИБ.